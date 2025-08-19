Becker spricht über Transferpläne bei Hannover 96

Das Transferfenster in Deutschland ist noch rund zwei Wochen geöffnet, doch bei Hannover 96 herrscht nach den Worten von Sportdirektor Ralf Becker keine Hektik. Nach dem Auswärtsspiel bei Energie Cottbus betonte der 56-Jährige, dass die wesentlichen Weichen im Kader bereits gestellt seien.

„Viele Dinge haben funktioniert“, sagte Becker mit Blick auf die Sommertransfers. 16 Neuzugänge wurden für die Profimannschaft verpflichtet, sodass aktuell 31 Spieler – darunter auch die Akademiespieler Denis Husser, Taycan Kurt und Jonas Schwanke – zur Trainingsgruppe gehören. „Das Ziel ist, uns so aufzustellen, dass wir alle das Gefühl haben, in der Spitze und in der Breite gut aufgestellt zu sein. Da haben wir schon sehr, sehr viel gemacht“, erklärte Becker.

Gleichzeitig ließ der Sportdirektor offen, ob sich bis zum 1. September noch etwas am Kader verändern wird. „Vielleicht passiert auch in die andere Richtung noch was“, sagte er mit Blick auf mögliche Abgänge. Allerdings sei ein Transfer keinesfalls automatisch, falls Angebote eingehen sollten: „Wenn wir für uns entscheiden sollten, dass wir mit einem Spieler planen, dann steht das ganz oben.“