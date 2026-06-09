Becker, Seebauer und Geiger: Trio verlässt den ASV Cham Zwei der drei Spieler haben bereits einen neuen Verein gefunden von PM / Florian Würthele · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Tragen nicht mehr das rot-weiße Trikot des ASV Cham (von links): Valentin Seebauer, Niko Becker und Tim Geiger. – Foto: ASV Cham; Montage: Santner

Nach der kräftezehrenden Relegation befinden sich die Bayernliga-Kicker des ASV Cham aktuell in der Sommerpause. Gerade deshalb wirft die neue Saison bereits ihre Schatten voraus. Mit Valentin Seebauer, Niko Becker und Tim Geiger verlassen drei Spieler den ASV. Zwei der drei haben bereits einen neuen Verein gefunden.

Valentin Seebauer trug seit der U15 das rot-weiße Trikot. Nach seiner Jugendzeit schaffte der großgewachsene Innenverteidiger auf Anhieb den Sprung in die erste Mannschaft. Hier kam der 23-jährige auf insgesamt 93 Einsätze und erzielte dabei sechs Tore. Der Abwehrspieler war nicht nur auf dem Platz ein Leistungsträger, sondern war auch aufgrund seiner Art neben dem Platz eine wichtige Identifikationsfigur für den Verein. In der laufenden Saison kam „Vale“ aufgrund eines Studiums in Rosenheim auf lediglich neun Einsätze. Da seine Weiterbildung noch zwei Jahre andauert, ist es ihm nicht mehr möglich, für den ASV Cham aufzulaufen. Aufgrund dessen wechselt er zum TSV Grünwald in die Landesliga Südost. „Mit Vale verlieren wir nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich einen wichtigen Spieler. Sowohl beruflich und sportlich wünschen wir ihm nur das Beste. Er kann nun in den kommenden beiden Jahren auf gutem Niveau weiterspielen, danach stehen ihm die Türen zum ASV immer offen“, so Sportlicher Leiter Michael Plänitz.



Auch Niko Becker verlässt den Vizemeister der Bayernliga Nord nach einer Saison wieder. Der 31-jährige, der über Jahre hinweg bei der DJK Gebenbach Tore am Fließband erzielte, war in der abgelaufenen Saison ein wichtiger Baustein für den sportlichen Erfolg. Durch seine Erfahrung und seine ruhige Art war er stets ein wichtiger Ansprechpartner für alle Mannschaftsteile. Aufgrund vielee Verletzungen kam er zwar nur auf 14 Einsätze, erzielte dabei aber sechs Treffer, von denen einige entscheidend für Platz zwei waren. Wohin es Niko zieht, steht noch nicht fest. „Wir hätten gerne mit Niko weitergemacht, doch leider ist der Aufwand für ihn doch enorm. So wie er sich eingebracht hat, war er gefühlt eine Ewigkeit beim Verein und hat sich von Anfang an wohl gefühlt. Auch ihm wünschen wir nur das Beste für die Zukunft“, so Plänitz.





Der dritte Abgang ist der junge Außenverteidiger Tim Geiger. Der gebürtige Viechtacher spielte seit der U15 für den ASV Cham und schaffte nach der Jugend ebenfalls den Sprung in die erste Mannschaft. Der 19-jährige kam in der abgelaufenen Saison aufgrund vieler kleiner Verletzungen und starker Konkurrenz auf lediglich drei Einstätze. Geiger wechselt im Sommer, wie bereits seit einiger Zeit bekannt ist, in die Landesliga Mitte zur SpVgg Lam. „Tim war immer da und ist ein hundertprozentiger Junge auf dem immer Verlass war. Jede Mannschaft kann sich glücklich schätzen, so einen Spieler in ihren Reihen zu haben. Auch für Tim ist die Tür zum ASV Cham immer offen und man weiß nie, was im Fußball passiert!“, sagt Plänitz.