Becker kandidiert als Vorsitzender des Fußballbezirks Schwarzwald

Was seit einigen Wochen schon als Gerücht in Vereins- und Fußballkreisen hinter vorgehaltener Hand im Fußballbezirk Schwarzwald kursierte, könnte in zwei Monaten Realität werden. Seitens des Bezirksfußball-Ausschusses (BFA) wird Peter Becker (Hinterzarten) als Kandidat in der Funktion des Bezirksvorsitzenden vorgeschlagen. "Ich stehe aktuell mit dem Bezirksfußball-Ausschuss und dem Bezirksjugend-Ausschuss in Verbindung. Meine Bewerbung als Bezirksvorsitzender ist Fakt, ich werde mich beim Bezirkstag zur Wahl stellen", erklärte der 56 jährige gegenüber der Badischen Zeitung.