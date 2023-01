Beckenbauer, Scholl und Co.: Was machen die Kinder und Enkel der Bayern-Ikonen? Ein Münchner Verein hat die meisten Promi-Nachfahren

Zu nennen ist hier zuerst einmal der Enkel von Bayerns Ehrenpräsident Franz Beckenbauer. Luca stand schon in der B-Jugend für den Rekordmeister auf dem Rasen. Über Umwege bei Schalkes U19 schaffte er den Sprung in die zweite Mannschaft zu Hannover 96. Nach einer Saison beim SV Heimstetten war Luca Beckenbauer zunächst einmal vereinslos, bis ihn der österreichische Verein RW Koblenz unter Vertrag nahm.

München – Der FC Bayern München hat schon einige große Fußballer hervorgebracht. Franz Beckenbauer, Mehmet Scholl, Frank Ribery oder auch Arjen Robben haben mit dem Verein sowohl national als auch international so gut wie alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ihre Sprösslinge sind bisher aber noch nicht auf der ganz großen Bühne des Sports angekommen.

Danach führte ihn sein Weg zurück nach Bayern, zur Reserve des Zweitligisten aus Fürth. Aktuell spielt der 22-jährige Münchner in der Regionalliga Bayern beim SV Wacker Burghausen. Dort kam er in der Hinrunde auf elf Pflichtspieleinsätze. Der Innenverteidiger stand aber nur bei einem Spiel über die kompletten neunzig Minuten auf dem Feld, ausgerechnet beim Remis gegen seinen Ex-Verein Greuther Fürth II. Bisher hat Luca Beckenbauer noch nicht den ganz großen Sprung in seiner Karriere gemacht, es bleibt abzuwarten, wie er sich in den Spuren seines berühmten Großvaters macht. In einem Interview aus dem Jahr 2019 sagte er dem FOCUS: „Der Name bedeutet für mich keinen Druck. Wenn, dann ist der Name eher Ansporn.“

Lucas Scholl kickt zurzeit in Österreichs vierten Liga

Ein weiterer Sprössling einer FCB-Legende ist Lucas Scholl. An der Säbener Straße ausgebildet, durchlief der mittlerweile 26-Jährige alle Jugendmannschaften des Rekordmeisters. Unter Pep Guardiola kam Scholl zwar in den Kader der ersten Mannschaft, machte dort aber kein einziges Spiel. Zurück in der Regionalliga wurde der Mittelfeldspieler nicht mehr glücklich in München. Beim SV Wacker Nordhausen fand Scholl kurzzeitig sein Glück, doch dieses war nicht von langer Dauer. Zwei Jahre nach seiner Vertragsunterschrift musste der Verein einen Insolvenzantrag stellen.