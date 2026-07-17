Beckenbauer, Löw? Daniel! SpVgg verabschiedet Trainer-Urgestein

Die Entscheidung steht schon lange fest, nun hat der Bezirksligist seinen Trainer offiziell verabschiedet: Nach insgesamt elf Jahren als Cheftrainer der ersten Mannschaft verlässt Lars Daniel die SpVgg Zeckern. Der Verein würdigte Daniel nun mit emotionalen Worten auf den eigenen Kanälen.
„Wenn man von Trainerurgesteinen hört, denkt man an Namen wie Beckenbauer, Löw und Co. Wenn man aber an ein echtes Urgestein aus Zeckern denkt, dann kommt einem sofort ein Name in den Kopf: Lars Daniel!“, schreibt der Verein.
Seine Vita bei der SpVgg liest sich beeindruckend. Gleich drei Aufstiege feierte Daniel mit der ersten Mannschaft und stand zudem dreimal im Pokalfinale – inklusive des Pokalsiegs 2012 als Kreisklassist gegen den Baiersdorfer SV. Berauschender Jubel herrschte auch in diesem Sommer, als die SpVgg trotz 0:2-Rückstand in der Relegation den Klassenerhalt klar machte.
Erst im März 2023 war Daniel auf die Trainerbank zurückgekehrt, als er das Amt von seinem eigenen Nachfolger Manuel Kilger wieder übernahm. Nun macht er den Weg endgültig frei für ein neues Gesicht: Andi Mönius übernimmt den Posten beim Bezirksliga-Aufsteiger.
Für die SpVgg war Daniel jedoch weit mehr als der sportlich Verantwortliche an der Linie. Ob Arbeitsdienste am Sportplatz, Festivitäten oder bauliche Maßnahmen auf dem Gelände – das Urgestein habe „an jeder Ecke, an der er nur kann“ geholfen, so der Verein: „Die Zeit und Energie, die du in jeglicher Form für uns und die SpVgg investierst, sind alles andere als selbstverständlich!“
Die SpVgg verabschiedete ihren Erfolgscoach mit den Worten: „Coach, wir danken dir für alles, was du in den vergangenen Jahren für uns als Mannschaft und für die gesamte SpVgg geleistet hast. Für deine nun etwas ruhigere Zukunft wünschen wir dir nur das Beste! So wie wir dich kennen, werden wir uns natürlich trotzdem jede Woche am Sportplatz sehen und nach dem Spiel das ein oder andere Kaltgetränk zusammen genießen.“
_____________________
_____________________