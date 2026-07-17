Beckenbauer, Löw? Daniel! SpVgg verabschiedet Trainer-Urgestein »Wir danken dir für alles, was du in den vergangenen Jahren für uns als Mannschaft und für die gesamte SpVgg geleistet hast« von btfm · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

Nach insgesamt elf Jahren als Cheftrainer der ersten Mannschaft ist für Lars Daniel Schluss bei der SpVgg Zeckern. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Die Entscheidung steht schon lange fest, nun hat der Bezirksligist seinen Trainer offiziell verabschiedet: Nach insgesamt elf Jahren als Cheftrainer der ersten Mannschaft verlässt Lars Daniel die SpVgg Zeckern. Der Verein würdigte Daniel nun mit emotionalen Worten auf den eigenen Kanälen.

„Wenn man von Trainerurgesteinen hört, denkt man an Namen wie Beckenbauer, Löw und Co. Wenn man aber an ein echtes Urgestein aus Zeckern denkt, dann kommt einem sofort ein Name in den Kopf: Lars Daniel!“, schreibt der Verein. Seine Vita bei der SpVgg liest sich beeindruckend. Gleich drei Aufstiege feierte Daniel mit der ersten Mannschaft und stand zudem dreimal im Pokalfinale – inklusive des Pokalsiegs 2012 als Kreisklassist gegen den Baiersdorfer SV. Berauschender Jubel herrschte auch in diesem Sommer, als die SpVgg trotz 0:2-Rückstand in der Relegation den Klassenerhalt klar machte.