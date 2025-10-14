Beckedorf/Ritterhude dreht Spitzenspiel in zwei Minuten

Im vorgezogenen Spiel des 11. Spieltags der Frauen Bezirksliga Lüneburg West hat die SG Beckedorf/Ritterhude das Topspiel beim TSV Fischerhude-Quelkhorn mit 4:1 gewonnen. Der Tabellenzweite setzte sich dank einer starken Reaktion nach frühem Rückstand und einer konzentrierten zweiten Halbzeit gegen den Tabellendritten durch.

Die Partie begann mit einem Turbulent. Ann-Kristin Willms brachte Fischerhude in der 6. Minute in Führung, doch die Antwort der Gäste folgte postwendend. Alina Kansy traf nur Sekunden später zum Ausgleich, Laura Schmidt drehte das Spiel kurz darauf. Mit dem 3:1 durch Liana Gaas nach 20 Minuten war die Begegnung früh auf Kurs gebracht. „Von Beginn an taten wir uns schwer und waren noch nicht ganz da. Doch das Team zeigte sofort die richtige Reaktion“, sagte SG-Trainer Jan-Luca Grobe nach dem Spiel.

In der zweiten Halbzeit bestimmten die Gäste mehr und mehr das Spielgeschehen. Grobe betonte, dass seine Mannschaft „defensiv stabil stand, das Spiel kontrollierte und immer wieder gefährliche Akzente nach vorne setzte“. Den Schlusspunkt setzte Miriam Suhr, die nach einem präzisen Pass von Annika Lehmann über das halbe Feld zum 4:1 traf.

„Ich bin stolz auf die Mannschaft. Sie hat stark reagiert, konzentriert gearbeitet und eiskalt zugeschlagen“, resümierte Grobe. Durch den Auswärtssieg festigt Beckedorf/Ritterhude den zweiten Tabellenplatz und bleibt dem Spitzenreiter SG Anderlingen/Byhusen dicht auf den Fersen.