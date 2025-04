Beck zeigt sich kämpferisch: »Gewinnt nicht immer der Favorit«

Es ist keine einfache Phase für die SpVgg Hankofen-Hailing und Coach Tobias Beck. Der 30-jährige Trainer-Jungspund, der schon zwei Bayernliga-Meistertitel in seiner Vita stehen hat, wartet mit seinem Team seit mittlerweile 13(!) Partien auf einen dreifachen Punktgewinn. Trotz der Horrorserie belegen Wagner, Rabanter & Co. immer noch keinen direkten Abstiegsplatz, da auch die beiden Mitkonkurrenten Türk Gücü München und Eintracht Bamberger nur spärlich punkten. Am Freitagabend (Anstoß 19 Uhr) führt der Spielplan die "Dorfbuam" ins alt-ehrwürdige Augsburger Rosenau-Stadion, in dem das B-Team des FCA die Kicker aus dem Landkreis Straubing-Bogen erwartet.