Beck und Weber sorgen für verdienten Heimsieg

TV Rot am See Rot am See

Die Gastgeber rissen das Spiel von Beginn an an sich und erspielten sich eine mehr oder weniger deutliche Feldüberlegenheit, ohne dass daraus zwingende Möglichkeiten resultierten, aber auch die Gäste kreuzten kaum einmal gefährlich vor dem Gammesfelder Tor auf. Dennoch ergab sich in der 27. Minute eine strittige Szene, als Emmanuel Forson dem zögernden Heimtorhüter auf der Strafraumlinie den Ball durch die Beine spitzelte, aber vom Unparteiischen wegen eines angeblichen Foulspiels zurückgepfiffen wurde. Bis zur Halbzeitpause tat sich dann nicht mehr viel, ehe die Einheimischen wenige Minuten nach dem Wechsel die 1:0-Führung erzielten. Vorausgegangen war ein Eckstoß, der von den Gästen nicht richtig geklärt wurde, was Julian Beck am kurzen Pfosten stehend per Abstauber zum Führungstreffer ausnutzte. Weitere Chancen der aktiveren und griffigeren Heimelf schlossen sich an, dennoch hätten die Gäste mit etwas Glück nach gut einer Stunde den Ausgleich erzielen können. Die Platzherren waren jedoch weiterhin näher am zweiten Treffer, der dann wenig später aus einer allerdings abseitsverdächtigen Position heraus auch fiel: Nach einem weiten Abschlag des SpVgg-Torhüters Sebastian Müller befand sich der kurz zuvor eingewechselte Janne Hahn in der "verbotenen" Zone und spielte Aaron Weber frei, der aus halblinker Position das Leder im langen Eck zum 2:0 versenkte. Damit war die Begegnung zugunsten des Bezirksligaabsteigers gelaufen, der den Vorsprung gegen die insgesamt zu wenig investierenden Gäste schließlich verdientermaßen ins Ziel brachte.