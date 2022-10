Becherwurf in Aachen: WDFV leitet Untersuchungen ein Der Westdeutsche Fußballverband hat Untersuchungen für den Spielabbruch zwischen Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach eingeleitet.

In der Schlussphase beendete Schiedsrichter Jörn Schäfer die Partie in Minute 87 vorzeitig, nachdem ein Zuschauer den Linienrichter mit einem Becher abgeworfen hatte. Wie die Aachener Zeitung berichtet, sei der Täter mittlerweile ausfindig gemacht. Außerdem sollen Videoaufnahmen zeigen, dass sich dieser Zuschauer im Familienblock aufgehalten habe. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte Gladbach II mit 1:0; Steffen Meuer hatte für die Gäste nach drei Minuten getroffen.

WDFV wird über mögliche Sanktionen entscheiden

Am Montag hat sich der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) als Träger der Regionalliga West zu Wort gemeldet. Wie zu erwarten war, leitet der Verband ein Sportgerichtsverfahren ein. In der Mittelung heißt es wörtlich:

"Die Sportgerichtsbarkeit des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) wird sich mit dem abgebrochenen Spiel in der Herren-Regionalliga West (11. Spieltag) zwischen Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach U 23 befassen. Nach Eingang des Sonderberichts von Schiedsrichter Jörn Schäfer hat die Spielleitung für die Herren-Regionalliga West den Sachverhalt zur weiteren Entscheidung an das WDFV-Sportgericht gegeben.

Die Partie in Aachen wurde am 09.10.2022 in der 87. Minute beim Stand von 1:0 für die Gäste aus Mönchengladbach von Schiedsrichter Jörn Schäfer abgebrochen. Zuvor wurde bei der Partie vor 6900 Zuschauer*innen im Aachener Tivoli-Stadion in der Schlussphase Schiedsrichter-Assistent Felix Weller von einem vollen Bierbecher von hinten am Kopf getroffen.

Das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes soll nun zeitnah über die Spielwertung sowie mögliche Sanktionen entscheiden."