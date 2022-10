Becherwurf in Aachen: Alemannia hat den Täter bereits gefunden Das Regionalliga-Spiel zwischen Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach II endet nach einem Becherwurf vorzeitig.

Spielabbruch in der Regionalliga West: Die Partie zwischen Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach II endete vorzeitig, weil der Linienrichter Felix Weller von einem Becher getroffen wurde. Daraufhin brach Schiedsrichter Jörn Schäfer die Partie in der 88. Minute vorzeitig ab. Der Verein hat den Täter bereits gefunden.

Ein unrühmliches Ende des Regionalliga-Schlagers, der vor einigen Jahren auch vor 20.000 Zuschauern ausgetragen wurde. Diesmal sorgte aber eine Person für das unrühmliche Ende. Laut der Aachener Zeitung wurde der Becher aus dem Aachener Fanblock geworfen. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte die Borussia mit 1:0, da Steffen Meuer schon in der 3. Minute getroffen hatte.

Das Sportgericht wird sich nun mit dem Spiel auseinandersetzen. Ähnliche Szenen hatte es im Frühjahr in der Bundesliga gegeben, als beim Spiel zwischen VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach ebenfalls der Linienrichter von einem Becher getroffen wurde. Die Partie wurde hier zugunsten von Gladbach gewertet. Die Alemannia hat sich bislang noch nicht zum Vorfall geäußert, sondern lediglich geschrieben: "Das Spiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach wurde in der 88. Minute beim Stand von 0:1 nach einem Becherwurf abgebrochen." Entsprechende Stellungnahmen von beiden Seiten werden im weiteren Verlauf des Tages, spätestens zum Start in die neue Woche erwartet.