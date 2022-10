Am Aachener Tivoli gab es einen Spielabbruch - unnötig wie ein Kropf. – Foto: Meiki Graff

Becherwurf, ein 8:6, Vertragsposse und Rücktritt in der Oberliga Auch in dieser Woche haben die Schlagzeilen der Woche wieder eine Menge an Diskussionspotenzial zu bieten.

Allmählich beginnt die Phase der Saison, in der Vereine ihre Ziele in Gefahr sehen oder Trainer den Eindruck haben, dass sie die Mannschaft womöglich nicht dorthin führen können, wie es ursprünglich geplant war. Die Schlagzeilen der Woche in Kaldenderwoche 41 von FuPa Niederrhein und FuPa Mittelrhein beinhalten einen solchen Fall, aber auch eine Vertrags-Geschichte der besonderen Art und einen leidigen Becherwurf.

Luciano Velardi tritt beim FSV Duisburg zurück Trainerwechsel beim Oberligisten FSV Duisburg sind nicht gerade ein Ereignis, das nur alle paar Jahre mal eintritt. Nach dem 13. Spieltag hatte Luciano Velardi genug, nachdem sein Team das Kellerduell gegen den FC Kray deutlich mit 0:5 verloren hatte. >>> Hier geht es zur kompletten Meldung ------------------------------------------------------------------------- Die Vertragsfrage rund um Moise Gae Ein Thema unter der Woche war auch das französiche Talent Moise Gae und die Frage, ob er nun beim MSV Düsseldorf einen gültigen Vertrag hat oder nicht. Zwei Geschichten gab es dazu unter der Woche, mit einer möglichen Wende, und die Geschichte, ob der Spieler nun bald für den Mittelrheinligisten Viktoria Arnoldsweiler spielen kann oder nicht, ist weiterhin offen. >>> Hier geht es zur Geschichte am Mittwoch >>> Hier geht es zur Folgegeschichte am Donnerstag ------------------------------------------------------------------------- Spielabbruch nach Becherwurf bei Alemannia Aachen: Täter gefunden Becherwürfe braucht kein Mensch, und wenn Beteiligte auf dem Fußballplatz von seinem solchen getroffen werden, führt das häufig zum Spielabbruch. So war das auch beim Regionalligaspiel von Alemannia Aachen gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Kurz vor dem Abpfiff, beim Stand von 1:0 für die Gäste, fand das Spiel ein jähes, nicht reguläres Ende. Der Werfer ist jedoch bereits gefunden. >>> Hier geht es zur kompletten Meldung ------------------------------------------------------------------------- Wenn ein Fußballspiel kaum zehn Minuten dauert Als in der Neusser Kreisliga C der KSV Mesopotamia schon nach wenigen Minuten mit 3:0 führte, ahnten die Gastgeber noch nicht, was da gleich bei Gegner 1. FC Grevenbroich-Süd III kommen würde. Oder eigentlich doch, denn die Gäste waren schon nur mit sieben Spielern angetreten... >>> Hier geht es zur kompletten Meldung -------------------------------------------------------------------------