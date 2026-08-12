Beben nach Saisonende: Kladow steigt ab, Biesdorf II profitiert

– Foto: Sascha Gernhardt

Was für ein Beben nach dem Saisonende! Kladow hatte den Klassenerhalt auf dem Platz geschafft und stand bereits in der Landesliga Staffel 1. Biesdorf II war längst der Bezirksliga Staffel 2 zugeteilt. Doch jetzt folgt die spektakuläre Wende am grünen Tisch: Biesdorf bekommt Recht – Kladow steigt ab. Das bestätigt der Berliner Fußball Verband telefonisch gegenüber FuPa Berlin

Das Verbandsgericht des Berliner Fußball-Verbandes entschied am Mittwochabend um 18 Uhr 30 zugunsten der Biesdorfer. Der Einspruch gegen die Wertung der mit 0:4 verlorenen Partie gegen Kladow war erfolgreich.Das bestätigt Präsidialmitglied Joachim Gärtner vom Berliner-Fußball- Verband gegenüber FuPa Berlin. Damit wird der sportliche Ausgang des Abstiegskampfes nachträglich auf den Kopf gestellt. Kladow hatte sich mit einem spektakulären 5:4 bei Viktoria Berlin II auf dem Rasen gerettet. Biesdorf II schien nach dem 3:3 gegen Hansa 07 dagegen abgestiegen. Doch Biesdorf kämpfte am grünen Tisch weiter. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand ein nicht aktualisiertes Foto eines Kladower Spielers im DFBnet.

Staffeln schon eingeteilt – jetzt muss Kladow trotzdem runter

Besonders brisant: Die Planungen für die neue Saison waren längst weiter. Kladow war bereits der Landesliga Staffel 1 zugeteilt. Biesdorf II stand schon in der Bezirksliga Staffel 2. Doch nach dem Urteil ist diese Konstellation Geschichte.

Biesdorf II bleibt Landesligist. Kladow muss verbindlich in die Bezirksliga absteigen.

Für die Spandauer ist es der bitterstmögliche Ausgang. Erst wurde der Klassenerhalt auf dem Platz gefeiert. Dann folgte die Einteilung in die Landesliga. Und nun doch der Abstieg am grünen Tisch. Ein Urteil, das die Berliner Fußball-Landkarte nachträglich verändert.

Das Beben ist perfekt: Biesdorf bleibt oben – Kladow muss runter!

VFB Biesdorf II

SF Kladow

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