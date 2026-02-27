Beben beim Bezirksligisten sorgt nun auch für eine Absage

– Foto: TSF Ditzingen

Hinter dem TSV Münchingen liegt eine turbulente Woche. Nach der Trennung von Erfolgscoach Sahin Üste und dem Rücktritt zahlreicher Spieler ( Wir berichtet: Alle News gibt es hier! ), gibt es nun auch die ersten Konsequenzen für den Spielbetrieb in der Kreisliga A2 Enz/Murr. Der Fußballbezirk Enz/Murr teilt dazu folgende Informationen mit:

Spielabsage Kreisliga A2 Die Querelen um die Trainerentlassung und die Rücktritte von Spielern beim TSV Münchingen, hat erste direkte Konsequenzen für den Spielbetrieb.

--- Ob das Personalbeben in Münchingen auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb in der Bezirksliga Enz/Murr bleibt aktuell noch offen. Geplant ist für die erste Mannschaft das Spiel gegen den SV Pattonville.

Der TSV Münchingen II musste sein Spiel am 01.03.2026 gegen den SV Gebersheim in der Kreisliga A2 wegen Spielermangel absagen.

Das ist der Bezirksliga-Spieltag am Wochenende

01.03.26 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - FV Löchgau II

01.03.26 15:00 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - SV Salamander Kornwestheim

01.03.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Heimsheim

01.03.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TASV Hessigheim

01.03.26 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - FC Marbach

01.03.26 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - NK Croatia Bietigheim

01.03.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - TV Pflugfelden

01.03.26 16:30 Uhr TSV Münchingen - SV Pattonville

Das ist der Spieltag der Kreisliga A2 am Wochenende

27.02.26 19:30 Uhr SpVgg Renningen - TSV Heimerdingen 1910 II

01.03.26 13:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TSV Höfingen

01.03.26 14:00 Uhr TSV Münchingen II - SV Gebersheim abg.

01.03.26 15:00 Uhr TV Möglingen - Spvgg Weil der Stadt

01.03.26 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SKV Rutesheim (U23) II

01.03.26 15:00 Uhr TSV Flacht - KSV Renningen

01.03.26 15:00 Uhr TSF Ditzingen - FC Gerlingen