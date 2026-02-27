Beben beim Bezirksligisten sorgt nun auch für eine Absage

Hinter dem TSV Münchingen liegt eine turbulente Woche. Nach der Trennung von Erfolgscoach Sahin Üste und dem Rücktritt zahlreicher Spieler (Wir berichtet: Alle News gibt es hier!), gibt es nun auch die ersten Konsequenzen für den Spielbetrieb in der Kreisliga A2 Enz/Murr. Der Fußballbezirk Enz/Murr teilt dazu folgende Informationen mit:
Spielabsage Kreisliga A2
Die Querelen um die Trainerentlassung und die Rücktritte von Spielern beim TSV Münchingen, hat erste direkte Konsequenzen für den Spielbetrieb.
---
Ob das Personalbeben in Münchingen auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb in der Bezirksliga Enz/Murr bleibt aktuell noch offen. Geplant ist für die erste Mannschaft das Spiel gegen den SV Pattonville.
---
Das ist der Bezirksliga-Spieltag am Wochenende
01.03.26 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - FV Löchgau II
01.03.26 15:00 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - SV Salamander Kornwestheim
01.03.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Heimsheim
01.03.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TASV Hessigheim
01.03.26 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - FC Marbach
01.03.26 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - NK Croatia Bietigheim
01.03.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - TV Pflugfelden
01.03.26 16:30 Uhr TSV Münchingen - SV Pattonville
Das ist der Spieltag der Kreisliga A2 am Wochenende
27.02.26 19:30 Uhr SpVgg Renningen - TSV Heimerdingen 1910 II
01.03.26 13:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TSV Höfingen
01.03.26 14:00 Uhr TSV Münchingen II - SV Gebersheim abg.
01.03.26 15:00 Uhr TV Möglingen - Spvgg Weil der Stadt
01.03.26 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SKV Rutesheim (U23) II
01.03.26 15:00 Uhr TSV Flacht - KSV Renningen
01.03.26 15:00 Uhr TSF Ditzingen - FC Gerlingen