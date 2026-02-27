 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Beben beim Bezirksligisten sorgt nun auch für eine Absage

Aktuelle Informationen kommen aus dem Fußballbezirk Enz/Murr.

von red/pm · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSF Ditzingen

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
Kreisliga A2 Enz-Murr
Pattonville
Münchingen
Gebersheim
Münchingen II

Hinter dem TSV Münchingen liegt eine turbulente Woche. Nach der Trennung von Erfolgscoach Sahin Üste und dem Rücktritt zahlreicher Spieler (Wir berichtet: Alle News gibt es hier!), gibt es nun auch die ersten Konsequenzen für den Spielbetrieb in der Kreisliga A2 Enz/Murr. Der Fußballbezirk Enz/Murr teilt dazu folgende Informationen mit:

Mitteilung des Fußballbezirk Enz/Murr

Spielabsage Kreisliga A2

Die Querelen um die Trainerentlassung und die Rücktritte von Spielern beim TSV Münchingen, hat erste direkte Konsequenzen für den Spielbetrieb.

Der TSV Münchingen II musste sein Spiel am 01.03.2026 gegen den SV Gebersheim in der Kreisliga A2 wegen Spielermangel absagen.

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen II
SV Gebersheim
SV GebersheimGebersheim
14:00

---

Ob das Personalbeben in Münchingen auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb in der Bezirksliga Enz/Murr bleibt aktuell noch offen. Geplant ist für die erste Mannschaft das Spiel gegen den SV Pattonville.

So., 01.03.2026, 16:30 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
16:30

---

Das ist der Bezirksliga-Spieltag am Wochenende

01.03.26 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - FV Löchgau II
01.03.26 15:00 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - SV Salamander Kornwestheim
01.03.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Heimsheim
01.03.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TASV Hessigheim
01.03.26 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - FC Marbach
01.03.26 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - NK Croatia Bietigheim
01.03.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - TV Pflugfelden
01.03.26 16:30 Uhr TSV Münchingen - SV Pattonville

Das ist der Spieltag der Kreisliga A2 am Wochenende

27.02.26 19:30 Uhr SpVgg Renningen - TSV Heimerdingen 1910 II
01.03.26 13:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TSV Höfingen
01.03.26 14:00 Uhr TSV Münchingen II - SV Gebersheim abg.
01.03.26 15:00 Uhr TV Möglingen - Spvgg Weil der Stadt
01.03.26 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SKV Rutesheim (U23) II
01.03.26 15:00 Uhr TSV Flacht - KSV Renningen
01.03.26 15:00 Uhr TSF Ditzingen - FC Gerlingen