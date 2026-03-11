Beben beim Bezirksligisten sorgt für Rückzug in der Kreisliga A

Das personelle Beben beim TSV Münchingen (Bezirksliga Enz/Murr) hat nun nach zwei Absagen der zweiten Mannschaft die erste schwerwiegendere Folge. Der Verein hat sich entschieden seine Bezirksliga-Reserve aus dem Spielbetrieb der Kreisliga A2 Enz/Murr zu nehmen. Der Fußballbezirk Enz/Murr teilt zum Rückzug folgende Informationen mit:
Rückzug aus der Kreisliga A2
Der TSV Münchingen hat heute seine zweite Mannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb der Kreisliga A2 zurückgezogen.
Dieser Schritt hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet. Nach der Trennung von Trainer Üste in der Bezirksliga musste der Verein einen deutlichen Verlust an Spielern verkraften, der leider nicht kompensiert werden konnte.
Nach zwei Spielabsagen fiel nun die Entscheidung, die Mannschaft aus dem Wettbewerb zu nehmen.
Damit werden alle bisher ausgetragenen Partien des TSV Münchingen II aus der Wertung genommen.
Für die verbleibenden Gegner bedeutet dies, dass sie an den entsprechenden Spieltagen spielfrei haben.
Die Tabelle auf www.fussball.de wird zeitnah entsprechend angepasst.
