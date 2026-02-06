Beatparade-Cup in Empfingen: Oberliga, Verbandsliga und Landesliga

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 6. Beatparade-Cup der SG Empfingen bringt am morgigen Samstag, 7. Februar 2026, hochklassigen Fußball auf den heimischen Kunstrasen. Ab 11 Uhr treffen mit dem FC 08 Villingen, dem FC Holzhausen und der SG Empfingen drei Teams aus unterschiedlichen Spielklassen in einem kompakten Vorbereitungsturnier aufeinander. Gespielt wird jeweils über 60 Minuten im Modus „jeder gegen jeden“. Der Beatparade-Cup ist damit nicht nur sportliches Kräftemessen, sondern auch ein Tag, der Fußball, Vereinsleben und gemeinschaftliches Engagement verbindet.

Ein Turnier als fester Bestandteil der Vorbereitung Der Beatparade/Regio-Cup hat sich in Empfingen etabliert und geht 2026 bereits in seine sechste Auflage. Gerade in der frühen Phase der Vorbereitung besitzt ein solches Turnier besonderen Wert. Es geht nicht um Tabellenpunkte, sondern um Abläufe, Belastungssteuerung und erste Standortbestimmungen. Auf Kunstrasen sind die Bedingungen konstant, die Intensität hoch und der Rhythmus eines echten Spiels sofort spürbar.

Empfingen als Gastgeber im Mittelpunkt Für die SG Empfingen ist der Beatparade-Cup mehr als ein Testspieltag. Der Verein richtet das Turnier auf dem heimischen Platz aus und steht damit organisatorisch wie sportlich im Fokus. Gerade gegen höherklassige Gegner bietet sich die Gelegenheit, den eigenen Leistungsstand zu überprüfen und sich unter Wettkampfbedingungen zu beweisen. Die Atmosphäre eines Turniertages auf eigenem Platz gibt solchen Spielen zusätzlich Gewicht.

Drei Mannschaften, drei Spielklassen, ein direkter Vergleich Das Teilnehmerfeld verspricht sportliche Reibung. Der FC 08 Villingen reist als Oberligist an und bringt damit die höchste Spielklasse im Turnier mit. Der FC Holzhausen tritt als Verbandsligist an, während die SG Empfingen als Landesligist den Heimvorteil nutzt. Diese Konstellation sorgt für klare sportliche Kontraste und gleichzeitig für spannende Vergleiche, weil Vorbereitungsspiele oft überraschende Dynamiken entwickeln.

Holzhausen als erster Prüfstein

Der Turniertag beginnt um 11 Uhr mit der Begegnung zwischen der SG Empfingen und dem FC Holzhausen. Damit startet Empfingen direkt gegen den Verbandsligisten in das Turnier. Für beide Mannschaften ist es ein Auftakt ohne Anlaufphase, denn 60 Minuten lassen zwar Raum für Spielaufbau, bestrafen aber jede Unordnung sofort. Besonders in der Vorbereitung kann ein frühes Gegentor bereits richtungsweisend sein.

Villingen greift zur Mittagszeit ein

Um 12:30 Uhr folgt die Partie zwischen dem FC 08 Villingen und dem FC Holzhausen. Für Holzhausen ist es bereits das zweite Spiel des Tages, was auch konditionell eine Rolle spielen kann. Villingen hingegen steigt frisch ins Turnier ein. Als Oberligist bringt der Klub sportliches Gewicht mit, was dem Spiel einen besonderen Charakter verleiht. In solchen Duellen zeigt sich schnell, wie stabil eine Mannschaft in der Defensive steht und wie konsequent sie ihre Chancen nutzt.

Das letzte Spiel als sportlicher Höhepunkt

Den Abschluss bildet um 14 Uhr das Duell zwischen der SG Empfingen und dem FC 08 Villingen. Für Empfingen ist es die zweite Partie des Tages, für Villingen die zweite nach dem Mittagsmatch. Gerade das letzte Spiel eines Blitzturniers hat oft besondere Spannung.

Mehr als Fußball: Spendenübergabe als Teil des Tages

Neben dem sportlichen Programm gehört auch eine Spendenübergabe zum Turniertag. Möglich gemacht wird diese Aktion durch die drei teilnehmenden Vereine und die Beatparade. Damit erhält der Beatparade-Cup eine zusätzliche Bedeutung, weil er nicht nur sportlichen Wettbewerb bietet, sondern auch gemeinschaftliches Engagement sichtbar macht.

Ein Turniertag mit Atmosphäre und Vereinsnähe

Für die Zuschauer ist der Beatparade-Cup eine Einladung zu einem kompakten Fußballtag auf dem Kunstrasen. Drei Spiele, kurze Pausen, klare Abläufe und ein hochklassiges Teilnehmerfeld sorgen für Spannung. Für Verpflegung während der Partien ist gesorgt, was den Turniercharakter zusätzlich unterstreicht.