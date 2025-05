Beachtliche Torquote! Neuer Stürmer für den 1. FC Wunstorf

Denn von Arminia Hannover wird Xelat Atalan in die Barne Arena wechseln. Atalan weiß, wie man in der Landesliga Tore schießt. Das stellte der Angreifer in den vergangenen zwei Saisons deutlich unter Beweis. 22/23 kam er auf 13 Tore in 27 Spielen für Garbsen und in der vergangenen Saison zerschoss Atalan mit dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide die Liga (30 Tore in 29 Spielen). Mit dieser Torquote empfiehl er sich für eine höhere Aufgabe, sodass der Oberligist Arminia Hannover sich die Dienste des treffsicheren Stürmers sicherte.

In der Oberliga stand Atalan in 15 Partien auf dem Feld und erzielte bei elf Startelfeinsätzen drei Tore, stieg am Ende aber mit der Arminia ab. Nun also der Schritt zum 1. FC Wunstorf, wo der Name Atalan bereits bekannt ist, denn auch sein Vater schnürte sechs Jahre die Schuhe für Wunstorf.