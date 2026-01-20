Beachtliche Frühform des TSV Eller

Während Gidopoulos den Kampf um die Nummer eins zwischen den Pfosten aufnehmen wird, ist Ghite eine zusätzliche Option für den Sturm. „Er ist noch einmal ein ganz anderer Typ als Nico Stracke oder Dennis Ordelheide", sagt Kara über den 20-Jährigen. Bereits bestens bekannt mit den Verhältnissen an der Vennhauser Allee ist Anas El-Rifai. Doch den Rückkehrer packt Kara zunächst noch mit Samthandschuhen an. „Er war in den letzten eineinhalb Jahren ständig verletzt und hat währenddessen so gut wie gar nicht gespielt. Es wird noch eine Zeit lang dauern, bis Anas den Rückstand aufgeholt hat, auch wenn er seine Klasse bei uns schon wieder hat aufblitzen lassen“, sagt Kara.