Beachtliche Frühform des TSV Eller

Gegen den VfR Fischeln, der in Bezirksliga Gruppe 3 auf dem achten Platz überwintert, setzte sich Eller nach Toren von Takumi Miyata (2), Fabian Stutz und Dennis Ordelheide souverän mit 4:1 durch.
Entsprechend positiv sieht auch das erste Zwischenzeugnis aus, das Trainer Kerim Kara seinen Schützlingen ausstellte. „Aufgrund der Witterungsverhältnisse war es zu Beginn nicht ganz so einfach, das Programm abzuspulen. Wir haben letztendlich aber keine einzige Einheit ausfallen lassen, sondern uns stattdessen mit Spinning, Waldläufen oder Cageball beholfen. Die Jungs geben alle Gas. Wir sind fit und haben in den ersten Partien auch schon wieder eine Spielfreude an den Tag gelegt", sagt Kara.
Wie schlagen sich die Zugänge?
In Fischeln standen auf Seiten der Elleraner alle fünf Winter-zugänge in der Startformation. Mit deren Integration zeigt sich der 40-Jährige zufrieden, mahnt allerdings auch zur Geduld. "Alle fünf haben zuletzt in ihren Klubs wenig bis gar nicht gespielt. Da dürfen wir am Anfang noch nicht zu viel verlangen." Tatsächlich wird es spannend zu sehen sein, inwiefern die Neuen schon eine Hilfe darstellen, wenn am 1. Februar bei Ratingen 04/19 II das erste Rückrundenspiel angepfiffen wird.
Der aus Unterrath gekommene Brian Oldenburg bestritt für die SGU im Sommer lediglich Testspiele. Für die Liga war der Defensivmann nicht spielberechtigt. Bei Raul-Florin Ghite und Nikolaus Gidopoulos kam Eller nur deshalb zum Zug, weil das Duo beim hochkarätig bestückten Landesliga-tabellenführer Solingen-Wald in der zweiten Reihe stand. „Dank der guten Kontakte unseres sportlichen Leiters Vedat Atalay nach Solingen konnten wir die beiden für ein halbes Jahr ausleihen. Wir sind den Solingern dafür auch sehr dankbar", betonte Kara.
Während Gidopoulos den Kampf um die Nummer eins zwischen den Pfosten aufnehmen wird, ist Ghite eine zusätzliche Option für den Sturm. „Er ist noch einmal ein ganz anderer Typ als Nico Stracke oder Dennis Ordelheide", sagt Kara über den 20-Jährigen. Bereits bestens bekannt mit den Verhältnissen an der Vennhauser Allee ist Anas El-Rifai. Doch den Rückkehrer packt Kara zunächst noch mit Samthandschuhen an. „Er war in den letzten eineinhalb Jahren ständig verletzt und hat währenddessen so gut wie gar nicht gespielt. Es wird noch eine Zeit lang dauern, bis Anas den Rückstand aufgeholt hat, auch wenn er seine Klasse bei uns schon wieder hat aufblitzen lassen“, sagt Kara.