Am 12. Juli ist am Unterbacher See Spektakel geboten. – Foto: Volleypass

Beachsoccer Turnier in Düsseldorf: Melde dich noch bis zum 04. Juli an FVN-Beachsoccer-Cup: Am Samstag, den 12. Juli 2025, findet im Rahmen der DFB-Beachsoccer-Tour der FVN-Beachsoccer-Cup-2025 statt. Austragungsort ist das Strandbad Süd am Unterbacher See in Düsseldorf. Der Fußballverband Niederrhein trägt im Rahmen der DFB-Beachsoccer-Tour am 12. Juli 2025 den FVN-Beachsoccer-Cup-2025 aus. Gespielt wird ab 10 Uhr im Strandbad Süd am Unterbacher See. Unterstützt wird der FVN bei der Austragung vom Düsseldorfer Verein „Volleypass", über den bis zum 04. Juli 2025 die Anmeldungen laufen. Bis zu zehn Mannschaften messen sich am 12. Juli um den Tagessieg, gespielt wird dabei im 4+1 Format. Das Mindestalter zur Teilnahme beträgt 16 Jahre, insbesondere Fußballmannschaften die sich die Zeit in der Sommerpause vertreiben wollen gelten als Zielgruppe. Anmeldung erfolgt kostenfrei Bis kommende Woche Freitag, den 04. Juli 2025, können sich Interessierte über Volleypass (training@volleypass.de) kostenfrei anmelden. Auch der freie Eintritt zum Strandbad Süd am Unterbacher See ist inklusive. Weitere Infos: Adresse: Am Kleinforst 300, 40627 Düsseldorf

Anmeldung: training@volleypass.de

Start: 10 Uhr Bis zu zehn Teams duellieren sich beim Beachsoccer Cup um den Tagessieg. – Foto: Volleypass