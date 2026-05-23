Beach Royals Düsseldorf greifen wieder an

Die Beach Royals Düsseldorf gehen mit großen Ambitionen und viel frischer Energie in die Saison 2026. Nach dem historischen Double aus Deutscher Meisterschaft und Pokalsieg im vergangenen Jahr richtet sich der Blick des Düsseldorfer Beach-Soccer-Teams längst nicht mehr nur auf den gelungenen Auftakt in München – sondern vor allem auf das, was diese Mannschaft in den kommenden Monaten erreichen kann.
Denn der neue Kader verspricht nicht weniger als die nächste Entwicklungsstufe der Royals. Die Düsseldorfer gehören seit Jahren zu den prägenden Teams im deutschen Beachsoccer. Meistertitel 2021, 2022 und 2025, dazu der Pokalsieg 2025 – die Royals haben sich als feste Größe in der Spitze etabliert. Doch trotz aller Erfolge wirkt die Mannschaft hungriger denn je. Der Kern des Teams ist zusammengeblieben, gleichzeitig sorgen neue Impulse und internationale Qualität für frischen Schwung.
Besonders spannend ist die Mischung aus Erfahrung, Mentalität und internationaler Klasse. Spieler wie Niklas Sand, Kapitän Jan Schulte oder Oliver Romrig stehen weiterhin für Stabilität und Identität. Romrig selbst bleibt das Herzstück des Vereins – als Spielertrainer, Kapitän und 1. Vorsitzender verkörpert er die Royals wie kaum ein anderer. Auch 2026 führt er die Mannschaft wieder im Sand an und treibt das große Ziel Titelverteidigung mit voller Leidenschaft voran.
Der neue Kader zeigt dabei deutlich, wohin die Reise gehen soll. Mit dem Italiener Gianmarco Genovali haben die Royals einen Nationalspieler verpflichtet, der künftig eine zentrale Rolle übernehmen soll. Noch braucht er etwas Zeit, um sich vollständig ins Zusammenspiel einzufinden, doch sein Potenzial ist unübersehbar. „Man hat beim Spieltag in München gemerkt, dass er zum ersten Mal mit der Mannschaft zusammenspielt. Das muss sich noch finden“, erklärt Romrig. Gleichzeitig ist die Vorfreude groß, denn Genovali bringt internationale Erfahrung und enorme Qualität mit.
Auch Bernardo Berardinelli könnte sich als echter Glücksgriff erweisen. Der Brasilianer ist erst seit diesem Jahr in Düsseldorf und hat sofort angedeutet, wie wertvoll er für die Mannschaft werden kann. Dazu kommen bekannte Gesichter wie der Schweizer Philipp Borer und Torwart Andrea Carpita, die beide nach schwierigen verletzungsbedingten Rückschlägen hochmotiviert zurückgekehrt sind. Besonders Carpita bringt mit seiner Erfahrung, seinen Reflexen und seiner Leidenschaft enorme Stabilität ins Team.
Der Auftakt in die neue Saison beim ersten Spieltag der Deutschen Beachsoccer-Liga im Munich Beach Resort hat bereits gezeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Drei Siege gegen Real Münster, Hohensee United und Hertha BSC standen einer bitteren Niederlage gegen die Rostocker Robben gegenüber. Gerade das 4:5 im Prestigeduell gegen Rostock schmerzte, weil die Royals die Partie lange kontrollierten und erst in den Schlusssekunden aus der Hand gaben.
Trotzdem überwiegt intern die Zuversicht. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie erneut zu den stärksten Teams der Liga gehört. Viel wichtiger als die Tabelle nach dem ersten Wochenende ist ohnehin die Entwicklung des Teams. Die Royals wollen als Einheit wachsen, Automatismen finden und bis zum Final Four im August ihre beste Form erreichen. „Unsere Richtung stimmt“, sagt Oliver Romrig (43). „Natürlich war die 4:5-Niederlage gegen Rostock mit dem Tor in der Schlusssekunde extrem bitter. Aber wir wissen, was in dieser Mannschaft steckt. Unser Ziel sind die Play-offs – und dort wollen wir wieder um Titel spielen.“
Die nächsten Wochen bieten direkt die nächste große Bühne: Als Deutscher Meister vertreten die Royals Deutschland bei der Champions League in Portugal.