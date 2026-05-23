Beach Royals Düsseldorf greifen wieder an Die Beach Royals Düsseldorf wollen nach dem Double-Gewinn 2025 den nächsten Schritt gehen. Mit neuen internationalen Topspielern, einem eingespielten Kern und Spielertrainer Oliver Romrig als Herzstück . von RP / Falk Janning · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Die BEach Royals Düsseldorf wollen an die großartige Vorsaison anknüpfen. – Foto: Axel Kammerer

Die Beach Royals Düsseldorf gehen mit großen Ambitionen und viel frischer Energie in die Saison 2026. Nach dem historischen Double aus Deutscher Meisterschaft und Pokalsieg im vergangenen Jahr richtet sich der Blick des Düsseldorfer Beach-Soccer-Teams längst nicht mehr nur auf den gelungenen Auftakt in München – sondern vor allem auf das, was diese Mannschaft in den kommenden Monaten erreichen kann.

Denn der neue Kader verspricht nicht weniger als die nächste Entwicklungsstufe der Royals. Die Düsseldorfer gehören seit Jahren zu den prägenden Teams im deutschen Beachsoccer. Meistertitel 2021, 2022 und 2025, dazu der Pokalsieg 2025 – die Royals haben sich als feste Größe in der Spitze etabliert. Doch trotz aller Erfolge wirkt die Mannschaft hungriger denn je. Der Kern des Teams ist zusammengeblieben, gleichzeitig sorgen neue Impulse und internationale Qualität für frischen Schwung. Gute Mischung im Kader Besonders spannend ist die Mischung aus Erfahrung, Mentalität und internationaler Klasse. Spieler wie Niklas Sand, Kapitän Jan Schulte oder Oliver Romrig stehen weiterhin für Stabilität und Identität. Romrig selbst bleibt das Herzstück des Vereins – als Spielertrainer, Kapitän und 1. Vorsitzender verkörpert er die Royals wie kaum ein anderer. Auch 2026 führt er die Mannschaft wieder im Sand an und treibt das große Ziel Titelverteidigung mit voller Leidenschaft voran.

Der neue Kader zeigt dabei deutlich, wohin die Reise gehen soll. Mit dem Italiener Gianmarco Genovali haben die Royals einen Nationalspieler verpflichtet, der künftig eine zentrale Rolle übernehmen soll. Noch braucht er etwas Zeit, um sich vollständig ins Zusammenspiel einzufinden, doch sein Potenzial ist unübersehbar. „Man hat beim Spieltag in München gemerkt, dass er zum ersten Mal mit der Mannschaft zusammenspielt. Das muss sich noch finden“, erklärt Romrig. Gleichzeitig ist die Vorfreude groß, denn Genovali bringt internationale Erfahrung und enorme Qualität mit. Auch Bernardo Berardinelli könnte sich als echter Glücksgriff erweisen. Der Brasilianer ist erst seit diesem Jahr in Düsseldorf und hat sofort angedeutet, wie wertvoll er für die Mannschaft werden kann. Dazu kommen bekannte Gesichter wie der Schweizer Philipp Borer und Torwart Andrea Carpita, die beide nach schwierigen verletzungsbedingten Rückschlägen hochmotiviert zurückgekehrt sind. Besonders Carpita bringt mit seiner Erfahrung, seinen Reflexen und seiner Leidenschaft enorme Stabilität ins Team.