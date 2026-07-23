BCO Sommercup: Hochkarätiges Starterfeld in Oberzier

Viktoria Birkesdorf geht als Titelverteidiger ins Rennen. – Foto: Ayhan Gündüz

Die Zuschauer auf der Sportanlage des BCO bekommen ab Donnerstag Amateurfußball aus dem „obersten Regal“ geboten. Neben namhaften Teams aus der Mittelrhein- und Landesliga schlagen auch ambitionierte Bezirksligisten auf. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein.

Der Startschuss fällt am Donnerstag, dem 23. Juli, mit der Gruppe A. Hier trifft geballte höherklassige Erfahrung aufeinander. Mit dem TuS BW Königsdorf gibt sich ein etablierter Mittelrheinligist die Ehre, der seit mittlerweile sieben Jahren fester Bestandteil der Landes- und Mittelrheinliga ist. Konkurrenz bekommen die Königsdorfer von den Sportfreunden Düren, die ihrerseits seit acht Jahren ununterbrochen in diesen beiden Ligen vertreten sind und aktuell als Landesligist an den Start gehen. Komplettiert wird das Trio durch Viktoria Birkesdorf – dem Titelverteidiger, das sich in den vergangenen vier Jahren erfolgreich in der Bezirksliga etabliert hat und als echter Topgegner aus der Region gilt.

21:15 Uhr: Viktoria Birkesdorf – TuS BW Königsdorf

Aufsteiger und Ungeschlagene in Gruppe B

Am Freitag, dem 24. Juli, übernimmt die Gruppe B das Geschehen auf dem Platz. Angeführt wird dieses Feld vom TuS Chlodwig Zülpich. Das Team von Trainer David Sasse reist mit breiter Brust als frischgebackener Mittelrheinliga-Aufsteiger und Kreispokalsieger aus dem Kreis Euskirchen an.

Der Horremer SV geht in seine mittlerweile vierte Saison in der Bezirksliga (Staffel 3) und schloss die vergangene Spielzeit auf einem soliden siebten Tabellenplatz ab. Der dritte im Bunde ist Dynamo Erkelenz: Die Mannschaft marschierte in der vergangenen Saison völlig ohne Niederlage durch die Kreisliga A Heinsberg und schlägt in der neuen Spielzeit in der Bezirksliga (Staffel 4) auf.

Der Spielplan der Gruppe B (Freitag, 24.07.2026):

19:15 Uhr: Horremer SV – Dynamo Erkelenz

20:15 Uhr: TuS Chlodwig Zülpich – Horremer SV

21:15 Uhr: Dynamo Erkelenz – TuS Chlodwig Zülpich

Der Finaltag am Sonntag

Nachdem unter der Woche die Gruppenplatzierungen ausgespielt wurden, kommt es am Sonntag zum großen Showdown und den Platzierungsspielen auf der Anlage des BC Oberzier.