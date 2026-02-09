BCF Wolfratshausen wird für Chancenwucher bestraft

Einen Doppelpack steuerte BCF-Kapitän Patriot Lajqi (li.) beim 2:2-Unentschieden im Testspiel gegen den TSV 54-DJK München bei. – Foto: Tamara Rabuser

Der BCF Wolfratshausen kämpft sich gegen den TSV 54-DJK München zurück. Drei vergebene Großchancen kosteten aber den Sieg im Test.

Nach wie vor wartet Lulzim Kuqi auf einen halbwegs vollständigen Kader. Am Tag vor dem Spiel sagten Beni Kuqi und Dominik Podunavac grippegeschwächt kurzfristig ab; mit Daniel Sangermano ist einer der Hoffnungsträger für die Offensive noch bis Mitte März ohne Spielberechtigung. Nicht ganz optimal für die Ambitionen der Farcheter. Ihnen steht ein toughes Saisonfinale bevor, wollen sie das Unwahrscheinliche doch noch erreichen, nämlich den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd. „Rechnerisch ist es möglich, deswegen wollen wir diese wenigen Prozentpunkte aufgreifen“, betont Kuqi. Der Coach ist überzeugt, durch die personellen Modifikationen ein stabiles Mannschaftsgefüge auf die Beine gestellt zu haben. Der Nachweis ist ab Ende Februar wöchentlich in der Praxis zu erbringen.

Im zweiten Test musste sich der BCF Wolfratshausen mit einem 2:2-Remis gegen den TSV 54-DJK München begnügen. Keine tatsächliche Überraschung, denn die Gäste schafften im vergangenen Sommer den Sprung in die Bezirksliga Nord. Dennoch lag ein leichter Grant über der Sportanlage an der Kräuterstraße. Verpassten es die Farcheter doch im ersten Abschnitt, einen anderen Spielverlauf zu kreieren.

Am Samstag war insoweit ein Fortschritt zu erkennen, als der Ballclub die Partie über weite Phasen bestimmte, gleichwohl er beim Torabschluss erhebliche Defizite offenbarte. So ließen Lukas Hintermeier, Marcel Kroczek und Fabian Kießling gleich drei sogenannte „Einhundertprozentige“ aus. „Spiel gemacht, Chancen vergeben, resümiert Kuqi. Und so waren es die Gäste, die sich zur Pause an einer 2:0-Führung erfreuen durften. Resultierend aus einem von Mohamed Karim verursachen Foulelfmeter, aber auch zwei eklatanten Ballverlusten beim zweiten Streich der Gäste.

Erfreulich aus Farcheter Sicht: Nach dem Seitenwechsel war ein klares Aufbäumen zu erkennen. Patriot Lajqi bestach hierbei mit zwei Standardtoren: Zunächst mit einem an Kroczek verursachten Strafstoß, den er verwandelte; später dann mit einem sehenswerten Freistoß aus rund 25 Metern Torentfernung unter die Querlatte.

Am kommenden Sonntag treten die Farcheter erstmals auswärts zu einem Testspiel an. Gastgeber ist dann der traditionsreiche BSC Sendling am Münchner Westpark.