BCF Wolfratshausen will die Saison sauber zu Ende spielen

Demir geht naturgemäß von nichts anderem aus. „Mit einem Dreier sind wir 100-prozentig durch, mit einem Punkt verbessern wir die Ausgangslage noch weiter“, betont der 48-Jährige. Tatsächlich wird auch dann nichts mehr passieren. Was der Coach damit aber sagen möchte: Ihm ist wichtig, dass seine Elf eine „durchwachsene Saison“ sauber und positiv zu Ende bringt. „Nur verlieren dürfen wir nicht“, stellt der Übungsleiter klar. Denn dann beginnen wieder die allwöchentlichen Rechenspiele, zuzüglich der Frage, wie sehr sich der bereits aufgestiegene Meister SV Aubing demnächst im fälligen Nachholspiel am Mittwoch, 7. Mai, gegen den BCF noch anstrengt.

Übergibt Tarkan Demir die Erste Mannschaft des BCF Wolfratshausen als Bezirksligist an seinen Trainer-Nachfolger Florian Ächter? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, denn Farchets Buchmacher bieten für den Klassenerhalt lediglich einen minimalen Zugewinn zum Einsatz an. Irgendwie logisch bei acht Zählern Vorsprung auf die Relegationszone der Tabelle und einem geringen Umfang beim Restprogramm. Gewinnt der Ballclub an diesem Samstag auf heimischer Anlage (14 Uhr) gegen den TSV Peiting, sind sämtliche Wahrscheinlichkeitsrechnungen ohnedies hinfällig. Dann ist der Ligaverbleib gesichert.

BCF Wolfratshausen: Ein Sieg trennt den Klub vom Klassenerhalt

Auf die leichte Schulter dürfen die Loisachstädter das Match gegen Peiting nicht nehmen. „Der Gegner wird alles versuchen und uns nichts schenken“, prophezeit Demir. Aus gutem Grund: „Es geht um viel für Peiting.“ Die Elf von Thomas Fischer kann den Fängen der Relegation nur noch entkommen, wenn sie durch Erfolgserlebnisse den Puffer auf Waldperlach auflöst. Demir weiß aus dem Hinspiel, das der BCF am 12. Oktober mit 2:1 für sich entschied (Tore: Fabijan Podunavac/2), dass die Pfaffenwinkler „über den Kampf und das Läuferische“ kommen, oftmals aber Pech im Torabschluss haben. Nicht so einfach, da an den ersten Tagen mit sommerlichen Temperaturen dagegen zu halten. „Diesen Schweinehund müssen wir überwinden“, pusht der Coach seine Elf ein letztes Mal. „Gleich gut ins Spiel kommen, so dem Gegner einige Prozent nehmen“, gibt er eine entschlossene Marschroute vor.