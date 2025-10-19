BCF Wolfratshausen: Von Teamgeist ist nichts zu sehen

Einen Spieltag vor Ende der Bezirksliga-Vorrunde steht der BCF Wolfratshausen bereits vor einem Scherbenhaufen. Nach der 2:4-Niederlage gegen den SV Ohlstadt scheint für die Flößerstädter jegliche Perspektive auf den Klassenerhalt verloren. Am Samstag kamen einmal mehr die skurrilen Eigenheiten rund um den Ballclub zum Vorschein: Kein Kaffee, keine Speisen, keine Wirtschaft – die vielen Gästefans waren einigermaßen verwundert. Nach Schlusspfiff eilten die BCF-Akteure unter die Dusche und dann zu ihren Autos oder Fahrrädern. Außer den beiden Trainern wirkte im Isar-Loisach-Stadion niemand wirklich angefasst von der Misere des Tabellenschlusslichts.

Während die Ohlstädter ihr starkes Teamgefüge zunächst vor der Kabine, später dann bei einem bekannten Döner-Imbiss zelebrierten, zeigte eine Farcheter Mannschaft, die als solche kaum zu definieren ist, warum es heuer nicht klappen kann und wird. Dabei wäre eine starke Zusammengehörigkeit ein wichtiges Faustpfand im Überlebenskampf. Doch davon ist nichts zu sehen.