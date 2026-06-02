BCF Wolfratshausen verabschiedet Trainer Spar mit Kanter-Sieg

Mit 5:0 gewannen die BCF-Frauen um (grüne Trikots, v.li.,) Magdalena Streicher und Pia Richter ihr letztes Match. – Foto: Hans Lippert

Raimond Spar verlebte einen sehr entspannten letzten Arbeitstag als Trainer. „Mich hat es gewundert, denn ich dachte, Wilting haut alles raus“, meinte der scheidende BCF-Coach nach dem klaren Heimsieg. Doch sein Team ließ die gegen den Abstieg kämpfenden Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Marina Siegl brachte die Farcheterinnen in Führung und stellte damit die Weichen für den deutlichen Erfolg. „Danach ging es dahin“, so Spar. Pia Richter erzielte noch vor der Pause das 2:0.

Nach dem Seitenwechsel stachen dann auch ausnahmslos alle Joker: Zunächst erreichte Pauline Kleinhenz fünf Minuten nach ihrer Einwechslung ihr persönliches Ziel von zehn Saisontoren – 3:0 (58.). Dann zimmerte Kristina Schuster einen Ball aus 20 Metern volley unter die Latte, als sie gerade acht Minuten auf dem Feld war (68.). Den Schlusspunkt setzte die ebenfalls eingewechselte Paula Meier, die im Vergleich zu ihren Kolleginnen fast schon unendliche 24 Minuten bis zu ihrem Tor benötigte (77.). „Ich bin mega Stolz auf meine Mannschaft und was sie geleistet hat“, sagte Spar zu seinem Abschied aus dem Isar-Loisach-Stadion.