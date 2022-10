BCF Wolfratshausen nimmt die Punkte aus Raisting mit 2:1-Sieg für Wolfratshausen – Zweimal Rot und einmal Gelb-Rot

Blickt man auf das erste Saisondrittel zurück, schien eine solche Erfolgsserie nahezu ausgeschlossen. Doch der BCF Wolfratshausen hat sich seit dem Trainerwechsel einer schier unheimlichen Siegermentalität verschrieben. Der 2:1-Erfolg am Sonntag beim SV Raisting mag in Summe glücklich sein, unverdient ist er keinesfalls.

Raisting/Wolfratshausen - Leo Fleischer ist dabei ein Faktor, der Überschwang ausbremst und durch Tatsachen ersetzt. Er weiß, die Partie in Raisting hätte anders ausgehen können, wären Lattentreffer oder gefährlicher Kopfball im BCF-Kasten gelandet. Der Coach monierte zusammen mit Kapitän Ralf Schubnell auch die aus seiner Sicht madige Phase vor Spielbeginn. „Das Aufwärmen war nicht gut, so hätte es nicht gereicht“, betont der Coach. Seine Mannen hatten ein offenes Ohr und die passende Antwort. Mit dem ersten Angriff lief Jona Lehr mit stattlichem Tempo in den Strafraum, um dort von einem Raistinger Abwehrspieler umgerempelt zu werden. Den fälligen Elfer knallte Lehr dann gleich selbst unhaltbar in die Maschen.

Dummerweise fühlten sich fortan die Gastgeber angestachelt. „Raisting war danach stärker“, räumte Fleischer unter Benennung der Ursachen ein. „Unser Matchplan ging nur zur Hälfte auf.“ Gemeint war das Spiel nach vorne, das gleichwohl in dieser Phase von untergeordneter Bedeutung war. „Gegen den Ball haben wir keinen Zugriff bekommen“, so der 25-Jährige. „Der Ausgleich hätte schon fallen können.“ Da kam Manuel Spreiters 2:0 gerade recht. Nach Flugball von Amani Mbaraka auf die linke Seite, ließ der Warngauer den Ball auftropfen, ehe er ihn schmuck in die lange Torecke beförderte.

Zur Pause stellte Fleischer auf ein 4-3-3 um – ohne echten Zehner, dafür mit Mbaraka als dritten Sechser. Klappte zunächst nicht wirklich, weil der SVR gleich nach Widerbeginn verkürzte. „Eine Frage der Zeit, so viele Ecken wie wir zugelassen haben“, urteilte der Coach. Prinzipiell passte die Umstellung aber. Erst recht, als sich Raisting zuerst mit Gelb-Rot dezimierte, später dann auch noch Benedikt Multerer nach rüdem Einsteigen gegen David Rose vom Platz flog. Adama Diarra und Argjent Veliqi verpassten die Vorentscheidung, den Dreier nahmen die Flößerstädter dennoch mit nach Hause.