BCF Wolfratshausen kassiert 0:7-Klatsche und beendet Saison als Letzter

16.05.2026, BCF Wolfratshausen - Penzberg, DOMINIK PODUNAVAC, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Der BCF Wolfratshausen verliert das letzte Spiel mit 0:7 gegen Penzberg. Die Bilanz der Saison: nur ein Sieg bei 27 Niederlagen.

Standesgemäß und sinnbildlich für diese Saison verabschiedet sich der BCF Wolfratshausen aus der Bezirksliga Süd. Das 0:7 gegen den FC Penzberg setzt endgültig den Schlusstrich unter eine mehr als peinliche Saison. Aber ab jetzt soll ja alles besser werden und alsbald eine Trendwende zu erkennen sein. Beneiden wird den neuen Spartenchef Lulzim Kuqi und dessen Team kaum jemand um diese Aufgabe. Denn sie ist mit reichlich Überzeugungsarbeit verbunden, nachdem der einstige Bayernligist in den vergangenen Jahren auf vielen Ebenen das Vertrauen verspielt hat.

Wer Spaß an Zahlen und obendrein etwas Humor hat, blickt gewiss mit einem Schmunzeln auf die Abschlusstabelle: Dort sitzt der BCF auf dem letzten Platz fest mit einem Sieg, zwei Unentschieden und 27 Niederlagen. In Ziffern: 1-2-27. Dass dazu die Tordifferenz 17:127 lautet, ist zumindest optisch eine schier perfekte Kombination.

Zum Lachen war den Wolfratshausern bei ihrem sportlichen Abschied freilich einmal mehr nicht. Hochgezogene Mundwinkel waren allein im Lager der Gäste zu erkennen. Mit einem Fünferpack schoss sich FC-Stürmer Dominik Bacher kurz vor dem Zielstrich an die Spitze der Torjägerliste. Was aber vermutlich nur funktioniert, wenn man zum Schluss beim BCF antreten darf. Für Bacher und die Penzberger bedeutet dies eine üppige Bierlieferung seitens der als Pate dieser Wertung fungierenden Brauerei. „Die Anspannung bei Penzbergs Zuschauern und Mannschaft hat man gemerkt“, betont Kuqi. „Es ging gefühlt nur um Dominik Bacher.“ Für den gab es dann auch drei Geschenke vonseiten der Farcheter, die beiden anderen Treffer musste der FC-Torjäger zumindest ein wenig selbst mit inszenieren.

Für die Gastgeber blieb es wieder mal bei stillem Selters. „Die Einstellung war gut, aber die individuellen Fehler sind der Wahnsinn“, wiederholte der Coach sinngemäß die fortwährenden Konflikte seit seiner Amtsübernahme. Egal, ob Stellungsfehler oder Ballverlust – „es ging einfach zu schnell für uns“. Gegen 20 Uhr beendete der 45-Jährige einen zwölfstündigen Arbeitstag im Stadion, der unter anderem auch Arbeit für den DFB-Stützpunkt einschloss. Einmal kurz durchgeschauft, dann rückte Kuqi raus mit der Wahrheit: „Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist.“