BCF Wolfratshausen feiert deutlichen Testspielerfolg

Auffällig als Antreiber: Marcel Kroczek (Mitte) auf der Zehner-Position. – Foto: Oliver Rabuser

Mit einem untypischen Resultat kehrt der BCF Wolfratshausen von seinem Testspiel zurück. Ohne die Leistung der Farcheter schmälern zu wollen, war der 8:2-Erfolg beim BSC Sendling stark auf die Qualität der Gastgeber zurückzuführen. Das wusste auch Lulzim Kuqi. „Der Gegner war nicht so gut, wie ich dachte.“ Dennoch fand der Coach Gefallen am Vortrag seines Teams. „Es war mir wichtig zu sehen, wie sie sich trotz vieler Wechsel verhalten.“

So gehörten Kicker der Startformation an, die zuletzt weniger Spielzeit genießen durften. Wie etwa Fabian Adldinger, der offensiv auf außen ran durfte, oder Leon Hölting, dem zwei Treffer gelangen. Kuqis Intention, die jüngsten Trainingslehren durchzuziehen, fand eine ordentliche Umsetzung. „Mit schönen Spielzügen von hinten raus“, betont der 46-Jährige. Nahezu alle Torerfolge waren fern von Zufallsprodukten. Auffällig als Antreiber: Marcel Kroczek, den Kuqi auf der Zehner-Position aufbot. Kroczek ist der auffälligste Neuzugang der Flößerstädter. Auch auf Defensivspezialist Everaldo Pedro Sumbo hält Kuqi große Stücke. „Beide tun uns sehr gut.“