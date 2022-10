Du wirst automatisch weitergeleitet...

Zurück im Kader des BCF Wolfratshausen für das Match in Raisting ist Amani Mbaraka (am Ball). – Foto: or

BCF Wolfratshausen fährt gut erholt zum SV Raisting – Regeneration in der Spielpause Rückkehrer im Kader Grundsätzlich hätte der BCF Wolfratshausen am vergangenen Wochenende schon gerne gegen TSV Neuried ausgetragen, doch die Bezirksliga-Partie fiel aus. Wolfratshausen – „Wir hätten vermutlich Vorteile gehabt“, glaubt Coach Leo Fleischer. Weniger wegen der Ausfälle beim Gegner, sondern weil es aktuell einfach läuft beim Ballclub. Drei Siege in Folge sind noch keine Normalität an der Kräuterstraße. So., 16.10.2022, 15:00 Uhr SV Raisting SV Raisting BCF Wolfratshausen BCF Wolfrats 15:00 PUSH Deshalb möchte man ungeachtet der jüngsten Spielpause die eigene Erfolgsserie auch beim SV Raisting (Sonntag, 15 Uhr) fortsetzen. Doch auch bei den Wolfratshausern haben die letzten Wochen ihre Spuren hinterlassen – das kampfbetonte Match gegen Denklingen, der tiefe Boden in Aubing, und vieles mehr. „Körperlich hat uns die Pause gut getan“, unterstreicht Coach Fleischer. „So konnten wir mit hoher Intensität und Qualität trainieren.“ Ganz nebenbei verbesserte sich der Fitnesszustand der Langzeitausfälle. So hat David Rose bereits wieder die ersten Einheiten im Mannschaftskreis absolviert. Auch Abou Camara steht in den Startlöchern; bei ihm stört einzig die vom Arzt verordnete Handgelenksbandage. Amani Mbaraka ist wieder gesundet, und auch Jona Lehr gehört planmäßig zum Kader. Bleiben auf der Sollseite noch der kranke Hilmi Bislimi sowie Adama Diarra, der diese Woche mit dem Training aussetzen musste. Musti Kantar knabbert noch an seiner Rot-Sperre. In Raisting hat der BCF in den vergangenen Jahren nie wirklich gut ausgesehen. Fleischer weiß das und erwartet ein „intensives Spiel gegen einen zweikampfstarken und schwer zu bespielenden Gegner“. Auch die Formstärke des SVR hat sich herum gesprochen. „Es ist absolut kein Zufall, dass Raisting sechs Mal ungeschlagen und dabei fünf Mal ohne Gegentor bleibt“, konstatiert Fleischer. Nicht einmal die Garmischer Torfabrik konnte den Raistingern beikommen. Das imponiert Fleischer. Auf die zu erwartenden Widrigkeiten reagieren die Flößerstädter auf zweierlei Weise. Mit dem Fokus auf das eigene Spiel, aber unter Einbeziehung der aktuellen Gegebenheiten. „Es gibt Prinzipien, die unabhängig von Gegner und Platz gelten. Wir entwickeln aber auch einen Matchplan, der diese Faktoren berücksichtigt“, sagt Fleischer. (or) BCF Wolfratshausen Oppolzer – Weilguni, Hummel, Stipic, Müller, Schubnell, Rödl, Mbaraka, Eismann, Lehr, Spreiter - Herbert, Rose, Kukrica, Diarra, Veliqi.