BCF will die Saison entspannt zu Ende spielen

Befreit aufspielen können Everaldo Pedro Sumbo (am Ball) und der BCF Wolfratshausen am Sonntag in Ohlstadt. – Foto: Hans Lippert

Nach der Neuwahl der Abteilungsleitung blickt der BCF Wolfratshausen optimistisch nach vorne. Die Suche nach Trainern und Sponsoren läuft bereits auf Hochtouren. Am Sonntag tritt der Absteiger bei Tabellennachbar SV Ohlstadt an.

Die Blicke gehen nur mehr in eine Richtung. Beim BCF Wolfratshausen schaut man seit vergangenem Samstag nach vorne und damit auf die Zukunft des Vereins. Als frisch gewählter Fußball-Abteilungsleiter hat Lulzim Kuqi mit seinem Team ab sofort freie Bahn und einen Neuananfang in der Kreisliga zu organisieren. Dass damit der Sommerurlaub für das neue Gremium mutmaßlich flach fällt, sollte klar sein. „Wird nicht langweilig“, versichert Kuqi in dem ihm eigenen Gute-Laune-Modus.

Kurz ließ der 45-Jährige nach der Jahresversammlung die Ereignisse sacken, dann ging es an die Arbeit. Ganz oben in der Agenda steht die Trainer- und Sponsorensuche. Alles ist noch im Anfangsstadium, gleichwohl hätten bereits „einige gute Gespräche“ stattgefunden. Offensichtlich werden die administrativen Veränderungen beim Ballclub auch andernorts wahrgenommen. So seien umgehend „proaktive Anfragen für Vorbereitungsspiele“ eingetrudelt. Das kannte man so beim BCF lange nicht mehr. Um neues Personal für die Ballarbeit kümmert sich Kuqi bekanntlich schon länger. Immer wieder bereichern Probespieler die beiden Übungseinheiten unter der Woche. Mit der Grund, warum die Saison nicht einfach mit lockerem Gaudifußball zu Ende geht, denn das könnte Kicker mit ansprechendem Potenzial abschrecken. „Spaßtraining kannst du da nicht machen“, stellt der Coach klar.

Auch in den beiden verbleibenden Bezirksliga-Partien sei man bestrebt, in irgendeiner Form positiv aufzufallen. Weil sich das am letzten Spieltag gegen den FC Penzberg tendenziell schwieriger gestalten könnte, hofft Kuqi auf ein kleines Erfolgserlebnis beim unmittelbaren Tabellennachbarn SV Ohlstadt, wo die Farcheter am Sonntag (14 Uhr) antreten. Mit dem Kader der Vorwoche sowie den Rückkehrern Armin Kuqi, Daniel Sangermano und Fabian Kovacevic, sieht der Trainer des Schlusslichts zumindest die nötigen Rahmenbedingungen als erfüllt an. „Natürlich kann immer noch etwas passieren“, kennt er seine Pappenheimer. Die Ohlstädter – inmitten der Vorbereitung für die Relegation – wähnt der Coach als „guten Gegner“, der nach dem Sieg gegen Obermenzing unter der Woche nach weiteren mentalen Aufbauspritzen giert. „Aber wir können befreit aufspielen, das wird der Mannschaft gut tun.“