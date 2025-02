BCF weiterhin in Torlaune: „Wäre schön, wenn es so weitergehen würde“

Diese Torlaune ist fast schon beängstigend. Eine Woche nach dem 7:0-Testspielsieg gegen den SV Münsing, hat der BCF Wolfratshausen mit der DJK Waldram den zweiten Kreisligisten in die Schranken verwiesen. Beim 5:0 der Farcheter gegen den Ortsnachbarn trumpfte insbesondere Fabijan Podunavac mit einem Viererpack groß auf. „Wäre schön, wenn es so weitergehen würde“, kommentierte Trainer Tarkan Demir den neuerlichen Kantersieg mit einem verschmitzten Lächeln. DJK-Coach Reiner Leitl indes sah „viel Positives“, räumte aber gleichzeitig die Unterlegenheit seiner Elf ein. „Der BCF hat richtig Druck gemacht, wir hatten fast keine richtige Torchance.“

In der Tat ließ die sorgsame BCF-Defensive über die 90 Minuten keinerlei Gefahr aufkommen; vorne hingegen reichte das Bezirksligateam nicht ganz an die Effizienz der Vorwoche heran. „Im Vergleich zu vergangener Woche haben wir mehr Chancen liegen gelassen“, urteilte Demir. Das Mittelfeldpressing der Gäste gestattete dem BCF einen unaufgeregten Spielaufbau. Nur mit der Torgefahr war es knapp eine halbe Stunde so eine Sache. „Schwer getan in der Endzone“, umschrieb es der Trainer. Leitl wiederum hielt fest: „Wir waren gut im Spiel, haben gut verteidigt, machen dann aber zwei Fehler und bekommen das 0:1 und 0:2.“

Podunavac glänzt – sogar mit Panenka-Elfer