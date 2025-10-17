BCF: Vor dem Kellerduell hagelt es Absagen

Gegen den SV Ohlstadt fehlen Wolfratshausen neun Spieler – besonders die Defensive ist betroffen. Die Partie gilt als entscheidend im Abstiegskampf.

Steht eine mehr als bedeutsame Partie an, und fällt dabei über ein Drittel der eigenen Mannschaft aus, lässt es sich getrost von miesen Voraussetzungen sprechen. Vor dem Heimspiel gegen den SV Ohlstadt (Sa., 14 Uhr) misst die Absenzenliste des BCF Wolfratshausen neun Namen. Einmal mehr ist dabei die Defensive der Farcheter drastisch in Mitleidenschaft gezogen. „Es ist der Wahnsinn“, kommentiert Florian Ächter die ungünstige Gemengelage mit ungläubiger Mimik. Fast schon ratlos bekennt der BCF-Coach, dass am Vortag der Partie längst nicht klar ist, wie man dem Aufsteiger im Kellerduell entgegen kann und möchte. „Ich weiß nicht, wie ich es machen soll“, reflektiert Ächter die Absagen. Fehlten in der Vorwoche bereits sämtliche gelernte Innenverteidiger, fallen nun auch noch Joannis Nikolaidis, Dominik Podunavac, Erdem Cakir, Metehin Altay und Marcus Precub aus. Klar, dass Ächter und sein Co Rene Stoiber bei altgedienten BCF-Kickern um Hilfestellung für Samstag bitten. Manuel Spreiter hat bereits abgesagt, somit ruhten am Freitag die Hoffnungen noch auf Alex Bares und Bernhard Kresta.

Gegen nahezu alle anderen Kontrahenten ließen sich die schlechten Vorzeichen noch halbwegs verkraften. Aber das Match gegen den SVO ist das ultimative Kellerduell, in dem kein Platz für Ausreden und Alibis ist. Unterliegt der BCF auch in diesem Vergleich, ist die Endzeitstimmung nicht mehr weit. „Dann schaut es zappenduster aus“, stellt Ächter klar. Zumal sich die Ohlstädter im Aufwind befinden: . Der 3:2-Erfolg über Geiselbullach, dazu in 40-minütiger Unterzahl, hat der Mannschaft von Toni Geiger mächtig Zuversicht eingeimpft. Der SVO hat eine relativ junges, in dieser Spielklasse unerfahrenes Team; gleichwohl gibt es einige Recken, die zu jeder Zeit den Unterschied ausmachen können, wie beispielsweise Torjäger Maxi Schwinghammer. „Bekommen wir den unter Kontrolle, wäre das die halbe Miete“, betont der Farcheter Coach. Überdies dürfe man die dahinter agierenden Simon Nutzinger und Bernhard Kurz „nicht ins Spiel kommen“ lassen. Ohlstadts Defensive scheint mit Klaus Zach und Jonas Thümmler gewappnet für den bis dato lauen BCF-Sturm. Ächter hofft, dass auch die Gäste aufgrund der Brisanz des Duells beeindruckt sein werden: „Könnte ein brutal nervöses Spiel werden.“