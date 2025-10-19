BCF: Von Teamgeist ist nichts zu sehen

Die sportliche und personelle Misere in Wolfratshausen wird bei der 2:4-Niederlage im Kellerduell gegen den SV Ohlstadt erneut offensichtlich

Einen Spieltag vor Ende der Bezirksliga-Vorrunde steht der BCF Wolfratshausen bereits vor einem Scherbenhaufen. Nach der 2:4-Niederlage gegen den SV Ohlstadt scheint für die Flößerstädter jegliche Perspektive auf den Klassenerhalt verloren. Am Samstag kamen einmal mehr die skurrilen Eigenheiten rund um den Ballclub zum Vorschein: Kein Kaffee, keine Speisen, keine Wirtschaft – die vielen Gästefans waren einigermaßen verwundert. Nach Schlusspfiff eilten die BCF-Akteure unter die Dusche und dann zu ihren Autos oder Fahrrädern. Außer den beiden Trainern wirkte im Isar-Loisach-Stadion niemand wirklich angefasst von der Misere des Tabellenschlusslichts.

Während die Ohlstädter ihr starkes Teamgefüge zunächst vor der Kabine, später dann bei einem bekannten Döner-Imbiss zelebrierten, zeigte eine Farcheter Mannschaft, die als solche kaum zu definieren ist, warum es heuer nicht klappen kann und wird. Dabei wäre eine starke Zusammengehörigkeit ein wichtiges Faustpfand im Überlebenskampf. Doch davon ist nichts zu sehen.

Vielmehr muss man Mitleid mit jenen Spielern haben, die trotz aller Unbilden immer noch das ihnen Mögliche versuchen. Typen wie Lukas Hintermeier, Beni Kuqi, Dominik Podunavac oder Patriot Lajqi, die zumindest ernsthaft Fußball spielen wollen und können. Lajqi war es dann auch, der den frühen Rückstand ohne Verzug ausradierte. Nach einem Einwurf bekam er den Ball von Argjent Veliqi perfekt serviert – 1:1. Dass Juri Falch in der Nachspielzeit mit einem kernigen Freistoßtreffer noch ein echter Hingucker zum 2:4-Endstand gelang, mag angesichts der Ereignisse zwischen den beiden Torerfolgen schier bizarr anmuten.

Denn der BCF bekommt Gegentore, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Beim 0:1 rief Albin Veliqi „Torwart“, Falch aber ging zum Ball und ermöglichte Luis Steffl den ungehinderten Schuss. Nach der Pause wollte Falch dann einen Ball zur Seite wegschlagen, schaffte aber nur den Pressschlag, den Maxi Schwinghammer freudig annahm. Zwei Minuten später drückte Berni Kurz eine Hereingabe von Jonas Marggraf ungehindert über die Linie – 1:3. „Der Doppelschlag war der absolute K.o. und hat uns das Genick gebrochen“, urteilte BCF-Coach Florian Ächter. „Wir machen wieder zu viele Fehler.“ Wie auch beim 1:4, als der Verteidiger hinter Zielspieler Kurz stand und so nicht eingreifen konnte. „Es ist eine Qualitätsfrage von hinten bis vorne“, fasste ein konsternierter Trainer zusammen. „Wir sind halt dann auch einfach nicht besser.“