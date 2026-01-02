BCF verbreitert seinen Kader

Tabellenschlusslicht Wolfratshausen holt Torhüter Popravak und Allrounder Kießling. Trainer Kuqi will damit endlich Konkurrenzkampf im Team erzeugen.

Ursprünglich galten die winterlichen Transferaktivitäten beim BCF Wolfratshausen bereits als abgeschlossen. Vier Abgängen standen beim Fußball-Bezirksligisten sechs Neuzugänge gegenüber (wir berichteten). So ganz aber passte Lulzim Kuqi das Ganze mit Blick auf das renovierte Aufgebot noch nicht. Deswegen führte der Trainer des Tabellenschlusslichts weitere Gespräche, die nunmehr in zwei Erfolgsmeldungen mündeten: Mit der Verpflichtung von Torhüter Andrej Popravak und Allrounder Fabian Kießling hat man den Kader noch einmal breiter aufgestellt.

Plötzlich gibt es in Farchet wieder so etwas wie einen Konkurrenzkampf. „Das wollte ich erreichen“, betont Kuqi, wohl wissend, dass sich in der Hinserie mehr oder weniger jeder BCF-Kicker seiner Einsätze sicher sein konnte – ungeachtet seines Trainingseifers. Schludrigkeiten, die nunmehr passé sein sollen. „Es ist keiner mehr gesetzt“, sendet der 45-Jährige eine unmissverständliche Botschaft an seine Equipe, die sich zu Beginn der letzten Januar-Woche erstmals gemeinschaftlich zum Üben an der Kräuterstraße einfinden wird. „So können wir in der Vorbereitung gut trainieren“, setzt Kuqi auf mehrheitlich doppelt besetzte Positionen.

Für das Tor des Ballclubs stehen gleich drei Kandidaten parat. Neben Albin Veliqi und Manuel Mähl ist das nun auch Popravak. Der 26-Jährige sammelte höherklassige Erfahrungen beim FC Unterföhring und SV Pullach. „Ich kenne ihn schon sehr lange, hatte immer Kontakt zu ihm“, verrät der Coach. Popravak stand zuletzt in Diensten des FC Fürstenried (Kreisliga 2 München), musste aber wegen einer Knieverletzung längere Zeit pausieren. „Die Fitness hat er schnell wieder“, hält Kuqi große Stücke auf den Schlussmann, der mit 1,87 Metern Körpergröße Gardemaß erreicht. „Andrej ist in der Luft und am Boden stark, kann zudem sehr gut Fußball spielen.“

Fabian Kießling wurde im Nachwuchs des TuS Geretsried ausgebildet, ehe es ihn zum A-Klassisten FC Geretsried verschlug. Aktuell war der 21-Jährige vereinslos, worin Kuqi einen Grund sah, sofort zuzuschlagen: „Er ist einer aus der Gegend, das tut uns gut.“ Dass Kießling zumeist als Innenverteidiger auflief, ist für den Übungsleiter keinerlei Indiz: „Fabi kann bis zum Zehner alle zentralen Positionen spielen.“ Mit dem wesentlichen Zusatz, „auch wenn er vielleicht nicht sofort das Zeug für die Bezirksliga hat“. Aber diesbezüglich ist er beim BCF nachweislich in guter Gesellschaft