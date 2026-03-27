BCF trifft auf Pullach – Erinnerungen an „geile Derbys“ verblassen Bezirksliga Süd von Oliver Rabuser · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Den nächsten Anlauf für den ersten Punktgewinn nach der Winterpause unternehmen Nicholas Onyia (Mi.) und der BCF an diesem Samstag gegen Pullach. – Foto: Oliver Rabuser

Für die abstiegsbedrohten Wolfratshauser könnte das Derby gegen Pullach das letzte sein. Die Zukunft des Klubs steht in den Sternen. Im Hintergrund laufen Gespräche über die Neuaufstellung.

Das finale Saisondrittel in der Bezirksliga Süd ist gleichbedeutend mit den letzten Schritten des BCF Wolfratshausen jenseits des Dorffußballs. Nichts mehr erinnert an die glorreichen Zeiten des Ballclubs aus Farchet, als in der Bayern- und Landesliga namhafte Klubs mit Spielern an der Schwelle zum Profifußball an der Kräuterstraße aufliefen. Selbst nach dem Doppelabstieg war ein Szenario wie das jetzige lange Zeit nicht denkbar. Unter verschiedenen Trainern wurde stets verkündete, ein Jahr möchte man sich für die Konsolidierung gönnen, danach aber wieder vorne in der Tabelle anklopfen und die Historie des Klubs neu mit Leben und Geschichten füllen. Wie sich der BCF künftig aufstellen will und wird, ist noch unklar. Im Hintergrund laufen Gespräche, wie man ohne die zuletzt verantwortlichen Abteilungsleiter Helmut Forster und Manfred Fleischer weiter arbeiten kann.

Morgen, 14:00 Uhr BCF Wolfratshausen BCF Wolfratshausen SV Pullach SV Pullach 14:00 PUSH