BCF trifft auf Pullach – Erinnerungen an „geile Derbys“ verblassen

Für die abstiegsbedrohten Wolfratshauser könnte das Derby gegen Pullach das letzte sein. Die Zukunft des Klubs steht in den Sternen. Im Hintergrund laufen Gespräche über die Neuaufstellung.
Das finale Saisondrittel in der Bezirksliga Süd ist gleichbedeutend mit den letzten Schritten des BCF Wolfratshausen jenseits des Dorffußballs. Nichts mehr erinnert an die glorreichen Zeiten des Ballclubs aus Farchet, als in der Bayern- und Landesliga namhafte Klubs mit Spielern an der Schwelle zum Profifußball an der Kräuterstraße aufliefen. Selbst nach dem Doppelabstieg war ein Szenario wie das jetzige lange Zeit nicht denkbar.
Unter verschiedenen Trainern wurde stets verkündete, ein Jahr möchte man sich für die Konsolidierung gönnen, danach aber wieder vorne in der Tabelle anklopfen und die Historie des Klubs neu mit Leben und Geschichten füllen. Wie sich der BCF künftig aufstellen will und wird, ist noch unklar. Im Hintergrund laufen Gespräche, wie man ohne die zuletzt verantwortlichen Abteilungsleiter Helmut Forster und Manfred Fleischer weiter arbeiten kann.
Im sportlichen Bereich versuchen der Trainer und sein Team weiterhin zu retten, was längst nicht mehr zu retten ist. Oder sich zumindest so teuer wie möglich zu verkaufen. Doch nicht einmal das scheint den Farchetern zu gelingen – betrachtet man die Ergebnisse seit dem Ende der Winterpause.
Mit dem SV Pullach wird am Samstag (14 Uhr) ein Klub vorstellig, der den Wolfratshauser Werdegang in Teilen nachvollziehen kann. Einst klopften die Raben unter der Regie von Macher Theo Lidl (mittlerweile beim FC Penzberg) an das Tor zur Regionalliga, jetzt sind sie zumindest eine Institution in der Bezirksliga. Freilich weit weniger störungsanfällig der BCF. Und als Sechster der Tabelle und mit einer junger Mannschaft auch mit hinreichend Perspektive.
„Es sind schon Parallelen da, aber Pullach hat eine viel bessere Ausgangsposition“, bekennt Lulzim Kuqi. „So kannst du dein Ding locker durchziehen.“ Ein wenig trauert der Farcheter Coach den goldenen Zeiten beider Klubs nach: „Das waren richtig geile Derbys.“ Ob es nach diesem Wochenende jemals wieder in einem Pflichtspiel dazu kommt, da steht derzeit komplett in den Sternen.