BCF-Trainer Torrey: „Unser Kader ist konkurrenzfähig“

Neuer Coach von Neu-Kreisligist BCF Wolfratshausen: Luis Torrey. – Foto: Oliver Rabuser

Alles steht auf Null. Die Vergangenheit lässt der einstige Bayernligist BCF Wolfratshausen komplett hinter sich, ab sofort soll in Farchet solider Kreisfußball angeboten werden. Mit erkennbaren Vereinsstrukturen und einer sichtbaren Abteilungsleitung. Für die sportliche Gewährleistung wurden Luis Torrey und Markus Schröck als Trainer verpflichtet. Sie starten mit ihrer rundum erneuerten Mannschaft am Sonntag (15 Uhr) bei der FT 09 Starnberg in die neue Kreisligasaison.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr FT Starnberg 09 FT Starnberg 09 BCF Wolfratshausen BCF Wolfratshausen 15:00 PUSH

Allerdings nach einer Vorbereitung mit allerlei Hemmnissen: Testspiele wurden gecancelt, Spieler nahezu während der gesamten Testphase nachverpflichtet. Deswegen ist der BCF in den ersten Wochen der neuen Saison vermutlich eine große Unbekannte. Auch wenn Torrey das ein wenig anders sieht: „Wir haben einen Kader zusammengestellt, der konkurrenzfähig ist.“ Die Vorbereitung per se ordnet der neue Cheftrainer, der zuvor für die BCF-Frauen und in Taufkirchen tätig war, als „Schritt nach vorne“ ein. Überdies gibt er zu bedenken, dass es „nicht so einfach“ sei, eine komplett neue Mannschaft an den Start zu führen. Torrey betont, man werde „nicht jedes Spiel“ gewinnen. Doch möchte er mit diesem Projekt „peu á peu nach vorne kommen“, auch unter Einbeziehung der „zukunftsorientierten Planungen“. Seinen Kickern hat er vorsorglich schon mal eine wichtige Weisheit eingetrichtert. „Wer Angst hat, soll lieber aufhören.“