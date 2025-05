BCF: Spiel und Saison anständig beendet

Anders als die ersten 45 Minuten der Partie. Die musste der scheidende Coach als „sehr lauen Sommerkick“ geißeln. „Bei uns ging es um gar nichts mehr, und Neuried war auch nicht besonders gut“, bilanzierte Demir. Ein Eigentor von Bernhard Kresta, dem nach drei Minuten der Ball bei einer Flanke über den Scheitel rutschte, sowie der Ausgleich nach Fabijan Podunavacs gewonnenem Laufduell waren eine überschaubare Palette an Ereignissen. „Gas geben, Jungs. Das ist gar nichts“, appellierte der scheidende Coach an sein Team.

Und siehe da: Plötzlich kam Schwung in die Partie. Zwar geriet der Ballclub ein weiteres Mal in Rückstand, den aber bügelte Podunavac per Strafstoß umgehend aus. Fatih Kocyigit war nach starkem Solo gegen die Regel im Neurieder Strafraum gestoppt worden. Ein gefälliger Angriff über die rechte Seite endete mit einer Hereingabe von Hannes Wimmer an den zweiten Pfosten und Kreshnik Nebihus überlegtem Abschluss zum 3:2.

Als dann Kocyigit zum 4:2-Endstand traf, war klar, dass ausschließlich Spieler als Torschützen und Vorbereiter in der Statistik auftauchen, die künftig nicht mehr im BCF-Leiberl auflaufen werden. Und ab diesem Zeitpunkt war dann Demir milde gestimmt: „Wir haben die Partie anständig zu Ende gebracht.“ Bevorstehen wird dem Klub nunmehr ein Umbruch, der weit umfangreicher sein wird, als in den beiden Jahren unter dem bisherigen Trainer.