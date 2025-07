BCF setzt auf knackige Vorbereitung: „Um individuellen Vorteile anderer Teams zu kompensieren“

Abläufe verfeinern wollen Danila Timinsky (li.) und der BCF im Test gegen Aubing. – Foto: Oliver Rabuser

BCF Wolfratshausen trifft auf Landesliga-Aufsteiger Aubing.

Wolfratshausen – Vergangene Saison waren sie Ligakonkurrenten – und da zeigte der SV Aubing dem BCF Wolfratshausen die Grenzen auf. Am Ende holte sich die Elf von Patrick Ghigani ungeschlagen die Meisterschaft und stieg in die Landesliga auf. Währenddessen versuchen die Farcheter mit ihrem komplett neuen Kader sich den Erfordernissen des Bezirksliga-Fußballs anzunähern. Am Sonntag (16.30 Uhr) treffen sich beide Klubs im Isar-Loisach-Stadion zum Testspiel.

Welche Überlegung steckt hinter dieser Ansetzung? Auf der einen Seite der gebeutelte Klub von der Kräuterstraße, der über 15 neue Kicker integrieren muss. Dort die Aubinger, die sich als Bezirksliga-Dino nach gefühlt 30 Jahren nunmehr ein Stockwerk höher versuchen dürfen. „Wir wollten gegen eine richtig gute Mannschaft spielen“, unterstreicht BCF-Coach Florian Ächter. Gegen einen Landesligisten ließen sich ebenso Erkenntnisse sammeln, wie zuletzt gegen Herausforderer aus dem Landkreis. Nur eben andere. Lag der Akzent in den letzten Wochen auf Spielaufbau und -idee, werde seine Mannschaft nunmehr in erheblichem Maße mit der Arbeit gegen den Ball beschäftigt sein. Ungeachtet dessen setzte Ächter für Donnerstag noch einmal eine knackige Übungseinheit an. „Um unser Profil zu schärfen“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Es gehe darum, Abläufe immer weiter zu verfeinern, darüber hinaus eine „gute Struktur und Ordnung“ als stabiles Fundament unter sich zu wissen. „Um die individuellen Vorteile anderer Teams zu kompensieren.“