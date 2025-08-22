BCF: Schluss mit der Flickschusterei

Wolfratshauser mit kompletter Belegschaft zum Spitzenreiter Planegg

Die mit weitem Abstand durchlässigste Defensive gastiert beim Spitzenreiter, der aktuell den zweitbesten Angriff stellt. Für den BCF Wolfratshausen ergibt sich dadurch einmal mehr die maximal schwere Problemstellung, sichtbar in der Bezirksliga Süd Fuß zu fassen. „Uns erwartet ein Gegner, der nach der Heimniederlage gegen den MTV München natürlich gewinnen will“, ordnet Florian Ächter die Vorzeichen für die Partie beim SV Planegg-Krailling (Sonntag, 15 Uhr) ein.

Argumente, wie sich die Elf von Pero Vidak bestenfalls erfolgreich bespielen lässt, finden sich derweil keine so richtig griffigen. Der Farcheter Trainer beleuchtet kleinere Aspekte, die aus seiner Sicht helfen könnte. So sei der Hauptplatz an der Hofmarkstraße „nicht gerade als Wembley“ bekannt. Soll heißen: Möglicherweise etwas stumpf oder uneben, wodurch den spielstarken Gastgebern der Ball bisweilen entscheidend verspringen könnte („macht es vielleicht etwas einfacher“). Oder dass Tormann Noah Praczek derzeit mit starker Form aufwartet („könnte auch das eine oder andere Prozent mehr sein“).

Positiv ist auf jeden Fall, dass es am Wochenende personell „wieder einen Tick besser“ aussehe. Tomislav Beljo kehrt eher aus dem Urlaub zurück, um im Würmtal dabei sein zu können. Auch Erblin Deskaj und vielleicht sogar Patriot Lajqi nach seiner Verletzung hat der Coach auf dem Zettel. „Das gibt wieder mehr Möglichkeiten, und du siehst auf der Bank nicht nur AH- oder Jugendspieler“, so Ächter, der in Summe aber einräumt, dass dies allesamt „Hoffnungen, an die man sich klammert“ seien. Um eine reale Überlebenschance in dieser Spielklasse zu haben, setzt er auf die kommenden Wochen, viel Trainingsfleiß und einen kompletten Kader, kaum mehr Urlauber sowie wenig bis keine Verletzten.

Zudem steht seit Mittwoch mit Argjent Veliqi endlich ein gelernter Stürmer zur Verfügung. Der Mehrwert des 26-Jährigen: Mit seiner bulligen Statur kann er den Ball vorne bei feindlichen Attacken behaupten. „So kannst du auch mal in die Tiefe kommen“, erläutert der Coach. Mit Veliqi und nahezu der kompletten Belegschaft lasse sich „mehr am Spiel teilnehmen“. Anders als in den vergangene Wochen, die Ächter zufolge „nur Flickschusterei“ gewesen seien.