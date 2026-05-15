BCF plant den Wiederaufbau in der Kreisliga

Das letzte Bezirksliga-Match bestreitet der BCF um Metehan Altay (li.) und Daniel Sangermano (re.) gegen Penzberg. – Foto: Oliver Rabuser

Der BCF Wolfratshausen steigt zum dritten Mal in neun Jahren ab. Abteilungsleiter Lulzim Kuqi will mit neuem Trainer die Wende schaffen. Am Samstag kommt der FC Penzberg ins Isar-Loisach-Stadion.

Mit einem Heimspiel gegen den FC Penzberg (Sa., 14 Uhr) beschließt der BCF Wolfratshausen eine optisch unerträgliche, inhaltlich bescheidene und letztlich völlig verkorkste Saison. Für die Farcheter ist der Gang in die Kreisliga gleichbedeutend mit dem dritten Abstieg innerhalb von nur neun Jahren. Vom einstigen Aushängeschild der Region ist nichts mehr übrig. Einziger Hoffnungsschimmer ist das vor zwei Wochen veränderte Organigramm des einstigen Bayernligisten um den neuen Abteilungsleiter Lulzim Kuqi.

Der derzeitige Trainer und seine Mitstreiter müssen zeitnah ein Konzept auf die Beine stellen, das auch personelle Maßnahmen vorsieht. Denn sechs Abgänge sind bereits verbrieft: Neben den Abwehrspezialisten Nicholas Onyia, Dominik Zaczyk, Emanuel Jehova und Pedro Sumbo sagen Metehin Altay und Dominik Podunavac dem Ballclub Adieu. Viel mehr wird nicht hinzukommen, hat Kuqi doch bereits 17 Zusagen aus dem jetzigen Kader eingetütet. Die drei ersten Neuzugänge unterscheiben laut Aussage des neuen Spartenchefs zeitnah; die restlichen vakanten Positionen sollen sich vornehmlich durch Fußballer aus der Region akquirieren. Hierbei achtet Kuqi mit strengem Blick auf die charakterliche Eignung: „Man hat gesehen, wie schnell sonst alles in die falsche Richtung gehen kann.“

Für das erste Jahr des Neuaufbaus soll ein Mannschaftsgefüge stehen, das „die Kreisliga halten“ könne. Einen passenden Coach möchte Kuqi in den kommenden Wochen präsentieren. Noch scheinen bis zu drei Namen in der engeren Auswahl, der 45-Jährige spricht aber auch vom „finalen Stadium der Planung“. Stehen alle Eckpfeiler, möchte Kuqi die gesamte Abteilungsleitung und Details der künftigen Ausrichtung unsisono präsentieren. Dazu gehört auch die Neuanmeldung einer Reserve.

Für die abschließende Bezirksliga-Partie gegen Penzberg gilt es derweil eine halbwegs stimmige Symbiose zwischen Derby und bevorstehendem Umbruch zu finden. „Wir wollen nicht nur auf den Platz gehen, um die 90 Minuten rumzubringen“, stellt Kuqi klar.