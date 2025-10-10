BCF kämpft mit Ausfällen in der Defensive

Vor dem Kellerduell beim SV Raisting zwingt der Ausfall mehrerer Stammkräfte Wolfratshausens Florian Ächter zum Improvisieren

Soviel steht jetzt schon fest: Den BCF Wolfratshausen wird das Thema Klassenerhalt bis zum letzten Spieltag beschäftigen. Mit dem Verhindern des direkten Abstiegs hat der Bezirksligist mehr als genug zu tun, und das Verlassen der Relegationszone scheint nach aktuellem Stand der Dinge höchst unwahrscheinlich. Der erste Akt dieses fortwährenden Überlebenskampfes, sprich die Vorrunde, erreicht allmählich ihr Ende. Und irgendwie schweifen die Gedanken aller Beteiligten schon ein wenig nach vorne, auf das kommende Wochenende, wenn es an der Kräuterstraße zum ultimativen Kellerduell mit dem SV Ohlstadt kommt. „Das wird eine ganz wichtige Nummer für uns“, betont Coach Florian Echter. „Aber zunächst zählt es an diesem Sonntag.“

Rein tabellarisch auch ein Wettstreit im unteren Regal der Liga, wenn der BCF am Sonntag beim SV Raisting gastiert. Die Elf von Hannes Franz rangiert auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, ist den Farchetern aber schon um neun Punkte voraus. Ein wenig neidisch blickt der BCF-Coach auf den Gegner: „Ziemlich schwach gestartet, dann aber stark nach vorne gearbeitet.“ Ein Weg, den Ächter mit dem Ballclub auch gerne gehen würde. Nur ploppt halt immer wieder eine miserable Fehlerquote in sämtlichen Mannschaftsteilen auf.

Nicht minder häufig ist der Übungsleiter zum Improvisieren gezwungen. Bereits zum zweiten Mal in dieser Runde droht die komplette Innenverteidigung auszufallen: Dominik König (krank), Dominik Zaczyk (Bluterguss im Knie) und Tomas Beljo (beruflich) fehlen. „Schon wird es dünn“, merkt Ächter lakonisch an. Zumal nicht klar ist, wie Juri Falch den Verlust seiner Weisheitszähne diese Woche verkraftet hat. Klar, dass das Telefon wieder einmal bei Abwehr-Routinier Bernhard Kresta klingeln wird mit der Bitte um Aushilfe.

Dass ausgerechnet gegen Raisting die halbe Defensive passen muss, ist doppelt ungünstig. Denn eigentlich hat der SVR seine liebe Mühe mit dem Vollzug vor des Gegners Kasten. „Sie stehen sehr stabil, warten auf ihre Chance“, weiß Ächter. Früh gegen Raisting ins Hintertreffen zu geraten, wäre aus seiner Sicht wenig erstrebenswert: „Dazu sind sie zu stabil.“ Auf den anderen Seite ist die Auswärtsbilanz der Farcheter mit vier Zählern und einer nur marginal negativen Tordifferenz um Welten besser als jene vor eigenem Publikum. Was Ächter mit einem Lächeln kommentiert: „Nach dieser Statistik scheint Raisting für uns machbar zu sein.“