BCF-Interimscoach Kuqi: "Wir werden uns nicht ergeben"

Nach dem Abgang von Florian Ächter übernimmt der neue sportliche Leiter Lulzim Kuqi interimsweise als Chefcoach des BCF Wolfratshausen. Dem Isar-Loisachboten beantwortet er die fünf dringendsten Fragen.

Herr Kuqi, beide Herrenteams des BCF auf dem letzten Platz, die Reserve vor dem Aus – was treibt Sie an, den Posten des Sportlichen Leiters zu übernehmen?

Was steht ganz obern auf der Agenda?

Es tut extrem weh, was da passiert. Mir liegt der Verein am Herzen, ich kann mir das nicht mehr anschauen. Darum habe ich diese nicht optimale Aufgabe angenommen.

Ich möchte, dass die Mannschaft auf diese Sache reagiert und Punkte sammelt. Natürlich bin ich auch jetzt schon auf Trainersuche. Bis zum Winter werde ich aber interimistisch übernehmen.

Wen wollen Sie denn dazu bewegen, sich als Trainer in Farchet ein vielleicht fragwürdiges Denkmal zu setzen?

Ich habe einige Kandidaten im Kopf. Mit denen möchte und muss ich Gespräche führen. Das Ganze ist keine einfache Situation. Aber ich mag komplizierte Dinge, liebe die Herausforderung.

Leichter dürfte es sein, mit Rot-Weiß Essen Deutscher Meister zu werden, als mit dem BCF die Klasse zu halten. Woher nehmen Sie den Optimismus?

Mit dem jetzigen Kader wird es nicht einfach, ganz klar. Wir versuchen jetzt einen Plan zu erstellen und umzusetzen. Ich bin mir sicher, dass wir uns nicht ergeben werden.

Welche Spieler wollen Sie zur Winterpause von einem taumelnden BCF begeistern?

Ich habe bereits Spieler kontaktiert, die ich kenne. Ich bin sehr gut vernetzt bis hinauf in die Bayernliga. Natürlich sind wir finanziell eng gebunden. Wir werfen deswegen ein Auge auf Spieler, die verletzt waren oder ablösefrei sind.