BCF hofft gegen Untermenzing auf Routinier Kresta

Wolfratshausen – Die 1:2-Niederlage des BCF Wolfratshausen beim SV Polling war mit einem auffallend langen Nachhall verbunden. Zumindest beim Dienstagstraining war die Empörung noch zu vernehmen. Eine Mixtur aus Unverständnis über einen hyper-empfindlichen Schiedsrichter und Eingeständnis an sich selbst in Sachen Selbstbeherrschung. Obgleich die moralische Fassung kurz wackelte, davon rausbringen lassen wollen sich die Spieler des BCF Wolfratshausen nicht.

Vielmehr geht das gegenseitige Versprechen in Richtung Trotzreaktion. „Wir wollen jetzt eben noch mehr geben“, bekräftigt Trainer Florian Ächter vor der Heimpartie gegen den SV Untermenzing am Freitag (14 Uhr, Farchet). Die Bitte um Vorverlegung auf den Feiertag kam von Seiten der Münchner. Den Farchetern war es recht, bleibt ihnen doch ein freies Wochenende zum Wiesn -Finale. Ob es am Tag der deutschen Einheit auch tatsächlich etwas zu feiern gibt, hängt allein von der Leistung des Ballclubs ab.

Giftig sei es im Training zugegangen, berichtet Ächter. Schon mal keine schlechte Voraussetzung gegen den SVU, der sich selbst etwas überraschend im Tabellenkeller aufhält, dort aber nach Meinung vieler Szenekenner nicht wirklich hingehört. Auch der BCF-Coach gehört zur Riege der Mahner. Er schätzt die Münchner „wesentlich stärker“ ein, als es der Tabellenrang suggeriert. Einige Kicker des SVU hatte Ächter bereits selbst unter seinen Fittichen. Und Benedikt Nowack hätte der Übungsleiter gerne im Dress der Flößerstädter gesehen. Doch war das Werben vergeblich. „Weil wir verhältnismäßig spät eingestiegen sind“, verweist Ächter auf die nicht einfache Kaderplanung.

Dominik Podunavac, Kapitän Dominik König angeschlagen – verstärkt Kresta wieder den BCF?

Die vergangene Saison schloss der SV Untermenzing auf dem fünften Tabellenplatz der Bezirksliga Nord ab. Der Wechsel in die Südstaffel hat sich bis dato nur bedingt bezahlt gemacht. Zuletzt aber baute die Elf von Nico Formella mit einem 3:2 gegen den TSV Geiselbullach ein wenig Distanz zu den übrigen Kellerkindern auf. In Moritz Mösmang steht ein überdurchschnittlich torgefährlicher Angreifer in Diensten der Gäste.

„Das wird eine harte Nuss für uns“, betont Ächter. Zumal er auf Dominik Podunavac verzichten und um den Einsatz von Kapitän Dominik König (angeschlagen) bangen muss. Ungeachtet von Königs Einsatz hofft der Coach auf eine neuerliche Zusage von Bernhard Kresta. Sei es als Innenverteidiger oder wie zuletzt in Polling auf der linken Seite. Der Routinier war bislang in all seinen Einsätzen ein Garant für einen stabileren Defensivverbund.