BCF gewinnt im „Dahinplätscher-Modus“ Wolfratshauser 4:2-Erfolg über Großhadern

Trotz einiger Schwächphasen feierte der BCF Wolfratshausen nicht zuletzt dank zweier Klassetore von Jona Lehr ein 4:2 gegen den TSV Großhadern.

Wolfratshausen – Auch wenn sich die Fußballer des BCF Wolfratshausen im Heimspiel gegen Bezirksliga-Schlusslicht TSV Großhadern gehörige Schwächephasen leisteten, bleiben sie doch auf Erfolgskurs: Ein Geniestreich von Jona Lehr stellte die Weichen zum letztlich aber verdienten 4:2-Erfolg.

Mit Sicherheit wirkten die Eindrücke der Anfangsphase bremsend. Drei Minuten waren gespielt, als Lona Jehr den Ball im allerbesten Moment in die Tiefe spielte und Manuel Spreiter aus halbrechter Position zum 1:0 traf. Danach verpassten Spreiter, Amani Mbaraka und Ralf Schubnell in kurzer Abfolge weitere Möglichkeiten. „Vier unfassbare Chancen innerhalb von acht Minuten und das ohne großen Aufwand – da denkst du, das geht schon“, suchte Leo Fleischer nach Gründen, warum seine Mannschaft anschließend auf Bummelzugtempo umstellte. „Auf taktischer Ebene nicht zu erklären“, befand der Coach.

In diesem Duktus schafften es dann sogar die Gäste mit der Roten Laterne, immer wieder mal zu leuchten. Michael Pautz gelang mit einem Sonntagsschuss in den entlegenen Torwinkel der 1:1-Ausgleich. Fleischer ärgerte sich hierbei über einen „zu weit nach hinten“ beförderten Einwurf, der in einen Pressschlag Timon Hummels mit Torschütze Pautz gipfelte. Immer wenn der BCF schnell nach vorne spielte und die Tiefe suchte, offenbarte Großhadern massive Schwächen. Spreiter legte einen weiten Ball aus der Abwehr auf Lehr ab, der bediente den flinken Adama Diarra in der Gasse – 2:1. Doch abermals sorgte ein Fehler nach einem Einwurf für Unmut: Trotz Überzahl am eigenen Sechzehner kam der Ball zu Khareem Zelmat, der bei seinem Schuss aufs kurze Toreck BCF-Keeper Simon Oppolzer auch noch auf dem falschen Fuß erwischte. Fleischer sah „unglückliche Gegentore“, die aber ob der Entstehung nicht von ungefähr kamen.

Zur zweiten Halbzeit kamen die Farcheter mit mehr Tempo und Angriffslust aus der Kabine. Doch mit dem Elan war es schnell vorbei, denn der Coach sprach von einer Phase im „Dahinplätscher-Modus“. Bis Routinier Lehr eine Idee hatte und aufgerückten TSV-Schlussmann Maximilian Moos mit einem perfekt getimten Heber aus dem Mittelkreis heraus überlistet. Ab diesem Zeitpunkt war die Begegnung entschieden, der BCF obenauf. Nach einer Balleroberung von Argjent Veliqi und dem Sprint von Mbaraka machte abermals Lehr alles klar.

BCF Wolfratshausen - TSV Großhadern 4:2 (2:2) - Tore: 1:0 (4.) Spreiter, 1:1 (14.) Pautz, 2:1 (26.) Diarra, 2:2 (39.) Zelmat, 3:2 (78.) Lehr, 4:2 (86.) Lehr. – Zuschauer: 120.

BCF: Oppolzer – Hummel, Kukrica, Mbaraka, Schubnell, Weilguni, Diarra, Lehr, Rose, Rödl, Spreiter. Eingew.: Glavas, Camara, Eismann, Veliqi.