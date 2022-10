BCF-Frauen: Frankl und Jocher schaffen klare Fakten gegen Höhenrain Sturmduo gegen den FSV nicht zu bremsen

Wolfratshausen/Höhenrain – Wenn zwei ungeschlagene Teams aufeinandertreffen, fällt es im Vorfeld schwer, einen Favoriten zu benennen. Im Spitzenspiel der Bezirksoberliga der Frauen schaffte der BCF allerdings klare Fakten: Mit dem 4:0-Sieg feiern die Farcheterinnen den dritten Dreier in Folge, während Höhenrain doppelt so viele Gegentore kassierte wie in den bisherigen vier Saisonspielen zusammen.

Das Zahlenwerk allein beschreibt das Spiel nicht ausreichend: Schon in der ersten Minute hätte Höhenrain in Führung gehen können, hätte nicht BCF-Keeperin Nina Süßmann mit dem Fuß pariert. Der BCF erkämpfte sich den Sieg mit viel Leidenschaft und Laufbereitschaft – und mit einigen Kombinationen, die den Anspruch als Spitzenmannschaft untermauerten. Eine davon führte zum 1:0: Eine Flanke trudelte in den 16er, Stürmerin Lena Jocher legte mit dem Kopf auf Katharina Frankl ab, die sicher einschob.

BCF Wolfratshausen: Sturmduo erzielt alle vier Treffer gegen FSV Höhenrain