BCF: Ein Spiel zwischen den Strafräumen

Wolfratshausen kommt in Denklingen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus

So., 06.04.2025, 14:00 Uhr

Denklingen – Bescheidenheit ist vielleicht nicht der beste Begleiter im Abstiegskampf. Sie schadet aber auch nicht, gerade wenn sie mit einer realistischen Betrachtungsweise einhergeht. Und so resümierte Tarkan Demir nach der Sonntags-Partie seines BCF Wolfratshausen, dass „ich natürlich lieber gewonnen hätte“, das torlose Remis beim VfL Denklingen aber die Ereignisse über zwei Spielhälften treffsicher abdeckte. Ergo: „Das Spiel hat keinen Sieger verdient gehabt“, urteilte der Farcheter Coach.

Wie sooft bei einem 0:0 geht es um den Unterhaltungswert, bisweilen aber auch um die eine Szene, die das Resultat in eine bestimmte Richtung hätte lenken können. Die lag aufseiten der Gäste: Beni Kuqi traf zum 1:0, wurde aber vom Unparteiischen wegen Abseits zurückgepfiffen. Mit Blick auf die Abstände korrekt entschieden, doch hakte es aus Demirs Sicht in der Entstehung: „Der Ball wurde vom Gegner verlängert.“ Schade für die Wolfratshauser, letztlich aber kein Beinbruch. „Sicher schaut es dann anders aus, aber die Mannschaften hinter uns in der Tabelle haben alle für uns gespielt.“ Somit war das Glas halbvoll und Demir ziemlich einverstanden mit der Punkteteilung.

Es war ein Match, das von „Halbzähen“ lebte. So betitelt der BCF-Coach jene Aktionen, die weit entfernt von Hochkarätern sind, gleichwohl bei anderem Umgang zu solchen hätten werden können. Fabijan Podunavac versuchte es zweimal aus relativ spitzem Winkel, während Fabio Ratte zu sehr unter den Ball hineinfuhr und deswegen das Denklinger Tor im Stockmaß verfehlte. „War nichts Klares dabei“, räumte Demir ein.