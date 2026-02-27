BCF: Ein Gradmesser zum Auftakt

Einsatz gegen Deisenhofen II fraglich: BCF-Mittelfeldspieler Dominik Podunavac. – Foto: or

Vier Spieler fallen aus, drei weitere sind angeschlagen. Trainer Kuqi muss beim BCF Wolfratshausen improvisieren und die Tabelle ausblenden.

Im Zuge der Vorbereitung lassen sich Unentschieden noch ein Stück weit positiv einordnen. Immerhin fand das finale Kräftemessen für den BCF Wolfratshausen bei der zweiten Garde des TuS Geretsried statt, die bereits zur Winterpause an das Tor zu Bezirksliga klopft. Dorthin also, wo die Farcheter trotz übelster Ausgangslage tunlichst bleiben möchten. Und weil die Farcheter nur einen kleinen Kader aufbieten konnten, die Wechselbank mit Spieler aus Reserve oder AH bestücken mussten, kann Luzlim Kuqi mit dem 1:1 vom Mittwochabend ganz gut leben. Aus seiner Sicht habe man auf das Pressing der Gäste „gut reagiert“ und immer wieder auch „spielerische Lösungen“ gefunden.

In der Bezirksliga werden warme Worte und Teilerfolge eher nicht zum Klassenerhalt reichen. Gleich gegen den FC Deisenhofen II steht die runderneuerte Elf der Flößerstädter in der Pflicht (Sa., 14 Uhr). Ungeachtet ihres Namens, sind die Gäste im unteren Teil der Tabelle verortet und somit gleichermaßen Gradmesser wie möglicher Punktelieferant. „Wir wollen Punkte gegen Gegner holen, wo es realistisch ist“, sagt Kuqi. Entsprechend muss seine Equipe „gut stehen“, ohne in der Offensive das große Risiko einzugehen. „Lange das zu Null halten, dann die offensiven Möglichkeiten ausloten“, verrät Kuqi den Plan.

Problem ist freilich die unverändert schwierige Personalsituation. Mit Marcel Kroczek, Musa Keita, Fabian Kießling und Jordanis Nikolaidis ist schon mal ein Quartett absent. Nach der Mittwochspartie meldeten Beni Kuqi, Dominik Podunavac und Mohamed Karim Blessuren an. Bei den beiden Letztgenannten besteht die größte Hoffnung auf einen Einsatz. Für den verhinderten Luca Hölting – er bestritt die gesamte Vorbereitung – rückt Albin Veliqi zwischen die Pfosten. Als „denkbar ungünstig“ ordnet der Coach die Gemengelage ein. Um den Spaßfaktor dennoch möglichst hoch zu halten, wurde vereinbart, sowohl Hinrunde als auch Tabelle auszublenden: „Damit fahren wir gut.“