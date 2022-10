BCF: Diesmal muss ein Punkt genügen Wolfratshausen nur 1:1 gegen Neuried

Die Siegesserie des BCF Wolfratshausen hat am Mittwochabend eine kleine Unterbrechung erfahren. Doch auch nach dem 1:1-Unentschieden gegen den TSV Neuried bleiben die Farcheter seit einem halben Dutzend Spieltagen ungeschlagen.

Wolfratshausen – „Den Punkt nehmen wir gerne mit, auch wenn er sich direkt nach dem Spiel nicht wie ein gewonnener anfühlte“, sagte Trainer Leo Fleischer. Hatten die Wolfratshausen doch eine Reihe guter Möglichkeiten, die allemal zu einem weiteren Dreier gereicht hätten: „Mit diesem Chancen nicht zu gewinnen ist bitter, aber mit Blick auf das gesamte Spiel ist das Unentschieden gerecht.“

Längere Ballbesitzphasen der Gäste ließen die Farcheter ungewollt vom Matchplan abweichen. „Wir sind passiver geworden, haben uns tiefer fallen lassen“, so Fleischer. „Dadurch war der Weg zum Tor nach Ballgewinnen zu weit.“ Weil die Würmtaler ihre Stafetten auch maximal bis vor den finalen Ball gefällig vortrugen, war der torlose Zwischenstand folgerichtig.

Fleischer forderte zur Pause mehr Druck ein, was auch zum Führungstor führte: Patrick Weilguni brachte den Ball von der rechten Flanke herein, vom Rücken eines Gegenspielers fiel der Ball Jona Lehr vor die Füße, dessen Abschluss etwas glücklich. aber erfolgreich war. Manuel Spreiter hätte die Partie vorentscheiden können, scheiterte aber am TSV-Keeper. Bei Ralf Schubnells ungehindertem Abschluss fuhr gerade noch ein Abwehrbein dazwischen, und auch der eingewechselte Argjent Veliqi verpasste zweimal einen Eintrag in die Torschützenliste. Versäumnisse, die die Gäste zu nutzen wussten: Ein Chipball über die Abwehrkette erreichte Lasse Wippert, der flach unhaltbar zum 1:1 einschoss.

Nun steht für den BCF eine zehntägige Pause bis zum nächsten Bezirksliga-Match in Garmisch an. Die für dieses Wochenende angesetzte Partie bei Hellas München wurde auf Mittwoch, 9. November, verlegt.

BCF Wolfratshausen - TSV Neuried 1:1 (0:0) - Tore: 1:0 (60.) Lehr, 1:1 (79.) Wippert. – Zuschauer: 65.

BCF: Oppolzer – Weilguni, Hummel, Rödl, Müller, Schubnell, Kantar, Mbaraka, Diarra (78. Rose), Lehr, Spreiter (69. Valiqi).