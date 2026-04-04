BCF: Die Abstände noch geringer halten

Einen Achtungserfolg landeten Daniel Sangermano (grünes Trikot) und der BCF zuletzt gegen Pullach. Am Samstag steht der schwere Gang nach Gilching auf dem Programm. – Foto: Hans Lippert

Ein positiver Wesenszug von Lulzim Kuqi ist, dass er gefühlt nach Außen hin nie schlecht gelaunt zu sein scheint, dazu weniger lustigen Tatsachen auch mal mit Humor begegnen kann. So antwortete der Trainer der Wolfratshauser Bezirksliga-Fußballer auf die Frage, wieviele Punkte denn im Osternest der Farcheter liegen werden, ganz simpel mit: „Hoffentlich viele.“ Wohlwissend um die Tatsache, dass die Realität beim Schlusslicht eine andere ist. Gastgeber TSV Gilching -Argelsried tritt nach anfänglichen Schwierigkeiten seit geraumer Zeit als absolutes Top-Team auf, ist nicht von ungefähr dick im Aufstiegsgeschäft. Die Partie wird am Karsamstag um 15 Uhr an der Talhofstraße angepfiffen.

Ein ungleiches Duell zweier Klubs, die beide Landes- und Bayernligazeiten in ihrer Historie verbuchen können. Die Elf von Christoph Rodenwald schickt sich an, den SV Planegg vom zweiten Platz zu schubsen; der BCF indes überbrückt die restliche Saison als faktischer Fixabsteiger. „Die Tabellensituation ist für uns nicht einfach“, bekennt Kuqi. Mit der Leistung vom torlosen Remis gegen Pullach in der Vorwoche habe man sich zumindest einen Teilerfolg erarbeitet, der stützend auf Moral und Motivation wirkt. Kann auf einem engen Kunstrasenplatz immer mal gelingen. Aber an diesem Samstag wird in Gilching auf dem vermeintlich größten Rasenplatz der Bezirksliga Süd gekickt. Da geht es mehr denn je um Positionsspiel und Raumaufteilung. „Könnte schwer für die Beine werden“, unkt der BCF-Coach. Gleichwohl wolle er die Abstände „noch enger“ halten als zuletzt. „Auch wenn es schwer wird.“ Gerade gegen den Top-Kader des aktuellen Tabellendritten, der zuletzt in Geiselbullach (2:1) gewann: „Die vielen guten Spieler rauszunehmen, wird die größte Schwierigkeit.“

Dass das selbst für die Farcheter möglich ist, wurde in den jüngsten Partien zumindest temporär belegt. „Aber nur, wenn wir keine individuellen Fehler machen“, betont Kuqi. Doch genau daran scheiterte es in der Endabrechnung zumeist. „Einige von uns haben beim Niveau Defizite“, räumt der Übungsleiter ein. Das gilt es durch viel Kampf und Einsatz zu kaschieren. Und immerhin kehren Pedro Sumba (nach seiner Rot-Sperre) sowie Shalom Jehova und Marcel Kroczek als Ergänzungen in den BCF-Kader zurück.