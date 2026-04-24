BCF-Coach Kuqi: „Wollen die Saison anständig zu Ende spielen“

Dagegenhalten wollen die BCF-Fußballer um Erdem Cakir (2.v.re.) in den verbleibenden Bezirksliga-Partien. – Foto: Hans Lippert

Bezirksliga-Absteiger Wolfratshausen hat für das Match in Untermenzing plötzlich wieder mehr Spieler zur Verfügung. Trainer Kuqi kandidiert zudem bei der Jahresversammlung für einen Posten.

Ein Blick auf die Aufstellung vom vergangenen Samstag lässt jeden Fußballkenner erschaudern. Was der BCF Wolfratshausen da anbot, befeuerte die Befürchtung, das nicht mehr jedes der letzten vier Bezirksliga-Spiele so ohne Weiteres über die Bühne gehen wird. Als „sehr ärgerlich“ betitelte Lulzim Kuqi die vielen Absagen vor dem Spiel gegen den SV Polling (1:4). Paradox: Beim Gastspiel in Untermenzing an diesem Sonntag (14 Uhr) schaut es nach Einschätzung des Trainers allerdings personell „deutlich besser“ aus. „Es kommen einige Verletzte und Verhinderte zurück“, berichtet der 45-Jährige, der ja hin und wieder selbst noch die Fußballstiefel schnüren musste. Ganz traut der BCF-Coach dem Frieden freilich nicht: Zu oft haben ihn Teile des Teams im Stich gelassen. „Sind ja noch zwei Tage“, merkt Kuqi lakonisch an. Dass jetzt gerade auswärts wieder ein halbes Dutzend Kicker mit dabei sein wollen, irritiert auch den Übungsleiter: „Vom Timing macht es keinen Sinn.“ Gleichwohl ruhen die Hoffnungen auf Mohamed Karim, Pedro Sumba, Daniel Sangermano, Roman Diskovski und Keeper Albin Veliqi. Passen muss hingegen Fabian Kovacevic, der sich gezerrt hat.

Sei es, wie es ist. Unter der Woche appellierte Kuqi noch einmal an seine Mannen. Zumindest der Reaktion nach hat er sie ein Stück weit erreicht: „Wir wollen die Saison anständig und sauber zu Ende spielen, dabei vielleicht noch ein Pünktchen holen.“ Der Trainer hofft auf den Sportsgeist der BCF-Truppe – „auch wenn wir nichts mehr verändern können.“ Fraglos wird auch der Termin in Untermenzing wieder ein schwieriges Unterfangen. Doch es geht ums Prinzip: „Es ist auch für die Außendarstellung des Vereins wichtig, sich ordentlich zu präsentieren.“

Wie sieht besagte Außendarstellung des Ballclubs nach der Jahresversammlung aus, die am kommenden Samstag stattfinden wird? Kuqi bekräftigt, sich zur Wahl für einen Posten in der Abteilungsleitung stellen zu wollen „Wir sind uns einig, mit einem Team anzutreten.“ Wie sich das namentlich darstellt, möchte der 45-Jährige zu Beginn der nächsten Woche verraten. Zuletzt wartete er auf Bilanzen, Informationen und Einblicke aus dem Inneren des Vereins. Seit wenigen Tagen habe er „genügend Unterlagen“, um vorbereitet zu sein. Spannend, und auf jeden Fall spannender als es sportlich in Farchet zuletzt war.