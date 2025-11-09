BCF-Coach Kuqi: „Die Nervosität war schon vorher zu sehen“

Wolfratshausen verliert Kellerduell gegen Denklingen mit 0:2

Man muss kein Prophet sein, um zu deuten, in welch missliche Lage die 0:2-Niederlage vom Samstag den BCF Wolfratshausen bringt. Immerhin war der VfL Denklingen vor Anpfiff der unmittelbare Nachbar im Tabellenkeller der Bezirksliga Süd. Am kommenden Samstag beschließen die Farcheter mit dem Gastspiel bei Spitzenreiter SC Olching eine beispiellose und von Beginn an zum Scheitern verurteilte Hinserie.

Dieses Spiel hat uns zerrissen

BCF-Coach Lulzim Kuqi

„Dieses Spiel hat uns zerrissen“, weiß Lulzim Kuqi um die Tragweite des neuerlichen Misserfolge. Seine Gemütslage beschrieb der Coach als „ziemlich bedient und enttäuscht“. Kuqi war sich nach einer Trainingswoche auf Spannung sicher, von seiner Elf etwas zur Situation passendes geboten zu bekommen. Das Gegenteil aber war der Fall. „Die Nervosität war schon vor dem Spiel zu sehen“, schwante dem 45-Jährigen nichts Gutes. Die Verunsicherung auf dem Weg zum Spielfeld abzuschütteln, gelang freilich nicht mehr. Kuqi monierte von Beginn an „einfache Fehler und Ballverluste“, die seinen Mannen zuletzt gegen stärkere Konkurrenten nicht unterlaufen waren. Ergo: „Es war nicht das, was wir eigentlich können.“ Alle wichtigen Bereiche wurden nur halbseiden bespielt.

So sei die abermals umformierte Innenverteidigung um Juri Falch und Roman Didkovskyi zwar „nicht schlecht gestanden“, allerdings auch nicht so „wie es sein muss“. Entsprechend unzureichend wurde das eigenen Tor abgeschottet. „Es bringt nichts, wenn wir auf Distanz verteidigen“, zielt Kuqi auf das 0:1, bei dem Flankengeber Tobias Schelkle zwei Meter Freiraum hatte, und im Zentrum Falch zwar mit zum Kopfball ging, den Körper von Hannes Rambach aber vom Kontakt aussparte. Zuvor bereits visierte Rambach den Pfosten an. Einziger BCF-Akteur weit über der Normalform war Schlussmann Albin Veliqi, der mehrfach im Eins-gegen-eins parierte und in der Schlussminute zudem einen Denklinger Elfer von Andreas Schleich abwehrte.

Der Gegentreffer war dann erst recht Gift für der Nervenkostüm. Bestes Beispiel: Engin Torunoglu hätte nach Seitenwechsel alleine auf VfL-Keeper Manuel Seifert zusteuern können, verpatzte diese Chance aber durch eine kapital schlechte Ballannahme. „Wir waren zu wenig zwingend“, musste Kuqi resümierend eingestehen. Und so fiel die Entscheidung per Strafstoß nach Vergehen von Didkovskyi durch Denklingens Routinier Michael Stahl zum 0:2-Endstand.